Costa Kreuzfahrten legt zur weltweit einzigen Rock ´n´ Roll-Kreuzfahrt ab

Rock ´n´ Roll-Fans aufgepasst! Costa Kreuzfahrten legt ab zur weltweit einzigen Rock ´n´ Roll-Kreuzfahrt. Vom 30. September bis 7. Oktober 2023 heißt es eine ganze Woche lang Mitsingen, Tanzen und Spaß haben im Style der 50er Jahre an Bord der Costa Deliziosa. Die Route führt ab/bis Marghera (Venedig) entlang der kroatischen Küste bis nach Griechenland und zur Akropolis.Neben den Firebirds als Headliner und Stars wie Peter Kraus und Earl Jackson, sind zahlreiche weitere Bands, Vinyl-DJs und Showtänzer mit an Bord und garantieren ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm. Tanzkurse mit den amtierenden Boogie Woogie-Weltmeistern, Motto-Partys sowie Modenschauen der besten Vintage-Labels runden das Programm ab und sorgen für ein einzigartiges Urlaubserlebnis. Gäste packen also am besten die passende Garderobe ein.Die Musik steht während der Kreuzfahrt natürlich im Mittelpunkt. Gleichzeitig erwartet die Passagiere aber ein Kreuzfahrterlebnis, das keine Wünsche offenlässt. Die Costa Deliziosa überzeugt mit außergewöhnlichem Design und Ambiente, das – elegant und komfortabel – italienischen Lebensstil ausdrückt und zum Entspannen auf See einlädt. Insgesamt fünf Restaurants und zwölf Bars legen den Gästen außerdem die kulinarische Welt von Costa Kreuzfahrten zu Füßen – von mediterraner Gourmetküche über an Bord hergestellte italienische Klassiker wie Pizza und Eis bis hin zu den beliebtesten Aperitifs und Weinen des Landes. Und auch die Route, die ab/bis Marghera (Venedig) über Split, Santorin, Athen und Dubrovnik führt, garantiert einzigartige Erlebnisse in den beliebten Reisezielen.Die Rock ´n´ Roll Cruise wird organisiert in Zusammenarbeit mit dem ATeams Reiseservice & ST Eventkreuzfahrten GmbH.Für Buchungen und weitere Informationen: www.rocknrollcruise.de