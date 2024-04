Detaillierte Qualitätsnachweise bei Kosmetikprodukten: Transparenz für Verbraucher

Cosmetic Analysis Establishment

Das herstellerneutrale Verbraucherschutzportals Kosmetikanalyse gilt als weltweit führendes Premiumportal.



In der Datenbank mit über 10‘000 herstellerneutral bewerteten Inhaltsstoffen können detaillierte Informationen von fast 10‘000 kosmetischen Stoffen eingesehen werden. Mehr als 12'000 Fachzitate aus über 100 Fachpublikationen bilden die Grundlage für über 34'000 bewertete Stoffeigenschaften.



Mit dieser Datenbank können Konsumenten und Kosmetikexperten selbst beliebig viele Produktanalysen auf Basis der INIC-Angaben analysieren. Sie können diese zu den bereits über 50‘000 publizierten Produktanalysen hinzufügen.



Kosmetikherstellern bietet die Kosmetikanalyse neue Marketingmöglichkeiten. Sie können ihre Produkte direkt am Point of Sale per Link oder QR-Code mit der entsprechenden Produktanalyse auf www.kosmetikanalyse.org verknüpfen. Zudem haben die Unternehmen die Möglichkeit, eine nachhaltige und DSGVO-konforme Community mit ihrer Produktqualität aufzubauen.



Hinweis an die Redaktion

Redakteure haben die Möglichkeit einen kostenfreien Testzugang zu erwerben. Wenden Sie sich hierzu an Günter W. Reichelt. Weitere Informationen und Pressemitteilungen finden Sie auf unserer Webseite in unserem Newsroom. Newsroom - Kosmetikanalyse

