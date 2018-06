CooperVision zählt zu den 1.000 beliebtesten Unternehmen im Mittelstand. Das Karriereportal Yourfirm.de kürt CooperVision zum „Top-Arbeitgeber 2018“.



Yourfirm.de, die führende Jobbörse für den Mittelstand in Deutschland, stellt monatlich mehr als eine Millionen Usern Stellenangebote und wichtige Unternehmensinformationen online bereit. Das Unternehmen verleiht seit 2015 die Auszeichnung „Top Arbeitgeber im Mittelstand“, um Kandidatinnen und Kandidaten mehr Orientierung auf der Suche nach interessanten Arbeitgebern im Mittelstand zu geben.



Das Besondere an der Auszeichnung ist die Datenerhebung. Unter den 60.000 Stellenanzeigen wird anhand des Zugriffs- und Leseverhaltens ein „Beliebtheitsindex“ für jeden Arbeitgeber ermittelt. Diese Datenerhebung ist detaillierter und effektiver als viele Umfragen, welche bedingt durch ihre niedrigen Teilnahmequoten häufig nicht aussagekräftiger sind.



„Es ist schön zu sehen, dass unsere Maßnahmen und Investitionen im Personalmanagement Früchte tragen“, sagt Alexandra Helmerich, Personalleiterin bei CooperVision. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung ‘Top-Arbeitgeber im Mittelstand‘, mit der unsere Initiativen nun auch öffentlich sichtbar werden. Wir sind weder ein sattes Großunternehmen, noch ein hungriges Start-Up. Wir sind moderner Mittelstand mit solidem Wachstum und vielen Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch an unseren Standorten im Ausland. Wir pflegen eine kollegiale und offene Firmenkultur und bieten nicht zuletzt eine persönliche Atmosphäre. Eigenschaften, die viele Kandidaten und Mitarbeiter in anderen Unternehmen häufig nicht mehr finden.

The Cooper Companies, Inc. ("Cooper") ist ein globales Unternehmen für medizinische Produkte, das an der NYSE Euronext (NYSE:COO) notiert ist. Cooper versteht sich als »A Quality of Life Company™« mit besonderem Augenmerk auf Shareholder Value. Cooper agiert über zwei Geschäftseinheiten - CooperVision und CooperSurgical.



CooperVision sorgt im Bereich der Sehkorrekturen für eine erfrischende Perspektive und verspricht eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten für Kontaktlinsenträger zu entwickeln und gezielte Unterstützung für Fachleute zu bieten.



CooperSurgical sorgt mit seinem vielfältigen Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, die sich vor allem auf die Gesundheit, Fruchtbarkeit und Diagnostik bei Frauen konzentrieren, für eine bessere Gesundheit von Familien.



Cooper hat seinen Sitz im kalifornischen Pleasanton und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Die Produkte werden in mehr als 100 Ländern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.coopercos.com.





Kontaktlinsen sind medizinische Produkte und unterliegen dem Medizinproduktegesetz der jeweiligen Länder und der Europäischen Union.

