MiSight® 1 day mit German Innovation Award 2022 ausgezeichnet

Auf der feierlichen Preisverleihung des German Innovation Award am 24. Mai 2022 im Futurium in Berlin zeichnete die Jury auch die MiSight® 1 day Einmalkontaktlinsen aus. Sie erhielten eine "Special Mention" in der Kategorie „Excellence in Business to Consumer“ im Bereich „Medical & Health“. Das Prädikat »Special Mention« erhalten jene Innovationen, die durch wohldurchdachte Teilaspekte, originelle Ansätze oder versierte Detaillösungen überzeugen.Mit der Einmalkontaktlinse von CooperVision, einem der weltweit führenden Hersteller weicher Kontaktlinsen, entwickelte das Unternehmen eine Kontaktlinse für Kinder. Die MiSight® 1 day ist für das Myopie Management CE-zertifiziert. Darüber hinaus ist sie die erste und einzige von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) für das Myopie Management zugelassene Einmalkontaktlinsemit einem klinischen Nachweis zur Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie (Kurzsichtigkeit) bei Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren*.„Für uns ist diese Auszeichnung ein großartiges Erfolgserlebnis, das uns viel bedeutet“, sagt Johannes Zupfer, General Manager DACH von CooperVision. „Sie zeigt auf der einen Seite unsere Entwicklungskompetenz bei der Herstellung innovativer Kontaktlinsen. Andererseits untermauert sie unseren Anspruch, unseren Fachhandels-partner*innen Lösungen zu präsentieren, die sie bestmöglich in ihrem Geschäftsalltag unterstützen. Sich heutzutage ein erfolgreiches Myopie Management aufzubauen, ist bei der wachsenden Anzahl an kurzsichtigen Menschen, insbesondere Kindern, sehr wichtig und richtig. Eine frühzeitige Versorgung mit Kontaktlinsen, welche die kindliche Myopie ausbremsen, verringert das Risiko von Augenkrankheiten und kann einen wertvollen Beitrag zur Augengesundheit leisten. Das ist und war schon immer unser Antrieb.“ Augenspezialist*innen, die diesen bahnbrechenden Ansatz nutzen, werden die Lebensqualität und Augengesundheit für unzählige Kinder verbessern, so Zupfer weiter.Augenoptiker*innen, die sich für das Myopie Management „Brillante Aussichten™ mit MiSight® 1 day Einmalkontaktlinsen zertifizieren lassen möchten, erhalten weiterführende Informationen unter Myopie-Behandlung bei CooperVision | CooperVision Germany Gelungene Innovation ist mehr als bloß Neuerung, sie macht das Leben merklich besser – und erfindet manchmal sogar das Rad neu. Der German Innovation Award zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die in Sachen Innovation neue Wege beschreiten. Lösungen, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen, Nutzer und die Umwelt klar vom Bestehenden abheben. Diese zukunftsprägenden Innovationen gibt es in allen Industrien und auf allen Ebenen: bei Branchenriesen ebenso wie bei Start-Ups. Der German Innovation Award bietet allen, die Innovation voranbringen die gleichen Chancen und macht ihre Leistungen einem breiten Publikum sichtbar.Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft, Vereinen und Institutionen. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit. Die Innovationsstrategie sollte Aspekte wie soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit und den Energie- und Ressourceneinsatz berücksichtigen. Auch Faktoren wie Standort- und Beschäftigungspotenzial, Langlebigkeit, Marktreife, technische Qualität und Funktion, Materialität und Synergieeffekte spielen eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess.Der Rat für Formgebung agiert seit 1953 als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit internationalen Angeboten, Nachwuchsförderungen und Mitgliedschaften ist er Teil der globalen Design-Community und trägt seit jeher dazu bei, Austausch und Netzwerke weltweit zu etablieren. Durch Events, Kongresse, Wettbewerbe, Jurysitzungen und Expertenkreise vernetzt der Rat für Formgebung seine Mitglieder und zahlreiche weitere internationale Design- und Markenexpertinnen und -experten, fördert den Diskurs und liefert wichtige Impulse für die globale Wirtschaft. Seinem Mitgliederkreis gehören aktuell mehr als 350 Unternehmen an.MiSight(Omafilcon A) weiche Tageskontaktlinsen sind indiziert für die Korrektur von myopischer Ametropie sowie für die Verlangsamung des Fortschreitens von Myopien bei Kindern mit nicht von Krankheiten betroffenen Augen, die bei Beginn der Behandlung zwischen 8 und 12 Jahre alt sind und eine Refraktion von -0,75 bis -4,00 Dioptrien (sphärischen Äquivalents) aufweisen, mit ? 0,75 Dioptrien Astigmatismus. Die Linse muss nach jeder Entnahme aus dem Auge weggeworfen werden.*im Vergleich zu den Kindern der Kontrollgruppe, die eine Einstärken-Tageslinse tragen.