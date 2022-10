Kreative Marketing-Aktion: CooperVision geht mit B2 Communications auf die Straßen von Berlin

CooperVision ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen. Besonders im Markt für weiche Einmalkontaktlinsen ist der Umsatz des Unternehmens in den vergangenen Jahren deutlich stärker gewachsen als der Branchendurchschnitt. Mit einer cleveren und innovativen Aktion will CooperVision in eine junge urbane Zielgruppe vorstoßen. Die Idee und das Konzept dazu stammen von der Aschaffenburger Werbeagentur B2 Communications, die schon länger mit dem Hersteller zusammenarbeitet. Die Kampagne startet unter dem Motto „One Single Life“ Ende September an ausgewählten Standorten in Berlin und setzt auf die Kreativität und Spontanität der Teilnehmer.Der Kampagnenname kommt nicht von ungefähr. Darin findet sich einerseits der Name der Produktkategorie wieder, die promotet werden soll, hier dieby CooperVision Einmalkontaktlinsen. Zum anderen steht der Gedanke dahinter, dass sich das Leben erfüllter anfühlt, wenn man konsequent den Moment annimmt und lebt. Dabei sind diedie idealen Begleiter für die Augen und gutes Sehen, um sich unbeschwert ins Abenteuer zu stürzen.Im Vorfeld hat B2 Communications die Situation analysiert. Um die gewünschte Zielgruppe auf eine ungewöhnliche Art zu erreichen, hat die Kommunikationsagentur einen kreativen Ansatz rund um das Thema „Micro-Abenteuer“ entwickelt. Im Visier der Aktion stehen die Zielgruppen Millennials und Gen Z, die nach zwei bedrückenden Corona-Jahren besonders hungrig nach Abwechslung und Action sind.Der Begriff „Micro-Abenteuer“ steht dabei für die kleinen, spontanen Abenteuer im Alltag und darüber hinaus. Das kann vieles bedeuten. Einfach mal am Strand das Lieblingsbuch lesen, sich aus der Laune des Moments heraus ein neues Outfit zulegen, oder mit einem Fallschirmsprung an die eigenen Grenzen gehen.Vermitteln soll die Kampagne, dass besonders die „“ by CooperVision Einmalkontaktlinsen für diese Micro-Abenteuer perfekt geeignet und zeitgemäß sind. Nur sie ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern von Kontaktlinsen, sich ohne Bedenken unbeschränkt darauf einlassen zu können. „“ sind eben die idealen Begleiter, um auch im Alltagsabenteuer stets den Durchblick zu bewahren.Um dieses Ziel zu erreichen, setzt B2 Communications bei der Aktion auf die bestmögliche Verbindung von Online und Offline sowie auf die aktive Teilnahme der Zielgruppe. Dabei soll das Mitmachen selbst ein Micro-Abenteuer sein und auch so dargestellt werden. Die Agentur hat die Kampagne nicht nur ausgearbeitet, sondern setzt sie auch um.Das Pilotprojekt startet auf den Straßen von Berlin. Standees (Aufsteller) werden an strategisch günstigen Locations platziert. Straßenbahn- und Bushaltestellen sind dabei ebenso interessante Hotspots wie gut frequentierte Plätze in der Stadt. Die strategisch geschickt platzierten Werbeaufsteller tragen jeweils eins von zwei verschiedenen Abenteuer-Motiven. Dazu kommt ein kurzer Call-to-action, über einen QR-Code lassen sich zusätzliche Details und Informationen abrufen.So können alle, die an der Aktion teilnehmen möchten, auf der Landingpage www.one-single-life.de mit dem Smartphone auf eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zugreifen. Sie erfahren Wissenswertes über das Gewinnspiel und wie es funktioniert. Schließlich gibt es eine Upload-Funktion, um Bilder hochzuladen.Und nun müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur aktiv, sondern auch kreativ werden. Denn sie sollen sich vor dem deutlich sichtbaren Aufsteller ablichten. Möglich ist das klassische Selfie, man kann sich aber auch von einer zweiten Person knipsen lassen. Gefragt ist nicht der langweilige Standard-Schnappschuss „von der Stange“, sondern eine lebendige Action-Pose, die das Ausleben des Moments, eben das Micro-Abenteuer bildhaft ausdrückt.Im Anschluss kann das beste Bild hochgeladen werden. Dabei erfolgt die Abfrage von Name und Vorname sowie der E-Mail-Adresse und des Einverständnisses, dass die hochgeladenen Bilder für Werbezwecke verwendet werden dürfen – dies allerdings optional und nicht verpflichtend.Danach folgt eine kurze Überprüfung der hochgeladenen Fotos. Die anschließende Bestätigungs-E-Mail enthält einen Voucher, der bei einem an der Aktion teilnehmenden Augenoptikerbetriebe gegen Vorlage zu einer Anpassung derEinmalkontaktlinsen berechtigt.Als Anreiz gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch attraktive Preise. Zwei thematische Micro-Abenteuern können die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner gewinnen: Entweder ein Indoor-Surfabenteuer in Berlins erster und einziger Indoor-Surfanlage Wellenwerk, oder ein Indoor-Kletterabenteuer im BergWerk Berlin, Europas größtem Indoor-Kletterpark.CO2-neutrale Werbeflächen in Form von LED-Bikes machen zusätzlich auf die Aktion aufmerksam, die selbstverständlich auch in den sozialen Medien beworben wird. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst haben die Möglichkeit, die Teilnahme auf ihren eigenen Kanälen zu bewerben. B2 Communications trackt die Kampagne über die gesamte Laufzeit und generiert über die Teilnehmenden weiteres Bild- und Videomaterial.CooperVision zählt zu den weltweiten Marktführern der Kontaktlinsenindustrie und ist in über 130 Ländern mit seinen Produkten vertreten. Das Unternehmen bietet die umfangreichste Produktpalette im Bereich der weichen Kontaktlinsen an. Es pflegt enge Beziehungen zum augenoptischen Fachhandel und betrachtet es als seine Mission, die Sehkraft von Millionen Menschen weltweit zu verbessern. Seinen Erfolg führt CooperVision unter anderem auf seine Innovationskraft in den Bereichen Wissenschaft und Technik sowie seine operative Exzellenz zurück.Die kreative Werbeagentur B2 Communications ist schon lange an der Seite von CooperVision tätig. Die innovativen Werber haben nach eigenen Angaben „den geilsten Job der Welt“, betrachten Wahnsinn als Methode, um ihn gezielt im Sinne der Kunden einzusetzen, damit diese durch wirksame Werbung ihre Ziele erreichen. Fokus und Kreativität sind für B2 Communications der Schlüssel, um in einer reizüberfluteten Welt positiv herauszuragen, getragen von der Kraft der Idee. Die Agentur hat ihren Schwerpunkt im Digitalen und bietet den vollen Service von der Analyse über die Konzeptidee bis hin zur kompletten Durchführung einer Kampagne an.