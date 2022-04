Einmalkontaktlinse für alle Stadien der Presbyopie überzeugt Leserschaft der Süddeutschen Zeitung und Experten-Jury

Als ein „Deutschland Favorit“ darf sich ab sofort die innovative Einmalkontaktlinse MyDaymultifocal nennen, die von CooperVision speziell für alterssichtige Menschen entwickelt wurde und seit August 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft wird. 4.622 Leser und Leserinnen der Süddeutschen Zeitung stimmten für die Gleitsichtkontaktlinse des Kontaktlinsenherstellers in der Kategorie „Gesundheit & Körperpflege“ ab.Viele kennen das Problem: Ab einem Alter von Anfang 40 verringert sich schleichend die Elastizität der Augenlinsen. Das ist ein normaler Alterungsprozess, der jeden von uns betrifft und sich in nachlassender Sehschärfe im Nahbereich äußert. Es wird schwieriger, Kleingedrucktes zu entziffern, der Arm scheint zu kurz für das Zeitunglesen, die Speisekarte im Restaurant wird ohne Sehhilfe zum Mysterium. Oftmals greifen Betroffene aus Unkenntnis zur bekannteren Gleitsicht- oder Lesebrille, sogar bestehende und bekennende Kontaktlinsenträger*innen. Doch das muss nicht sein.Speziell zur Korrektur der Alterssichtigkeit, in der Fachsprache Presbyopie genannt, hat der Kontaktlinsenhersteller CooperVision die neue Einmalkontaktlinse MyDaymultifocal mit dem einzigartigen „CooperVisionBinocular Progressive System™“ entwickelt. Während die meisten multifokalen Einmalkontaktlinsen auf ähnliche optische Designs für jede Addition und auf eine Erhöhung des Stärkenprofils setzen, um das Sehen im Nahbereich zu unterstützen, kommen bei der MyDay® multifocal verschiedene Additionsdesigns zum Einsatz. So wird das Sehen für alle Stadien der Presbyopie, sowohl im Nah- als auch Fernbereich und dazwischen optimiert, von den ersten Anzeichen bis ins hohe Alter. Genau ausgelegt auf die heutigen Anforderungen an eine moderne, unkomplizierte Sehhilfe und unseren aktiven Lebensrhythmus ist die MyDay® multifocal ein zuverlässiger und auch praktischer Begleiter, ob beim Autofahren, Lesen, bei der Handynutzung oder beim Sport. Auch das Handling ist denkbar einfach: Die Einmalkontaktlinse wird am Ende des Tages entsorgt und am nächsten Tag durch eine hygienisch frische ersetzt. Wem der Plastikmüll Sorge bereitet: Die MyDay® multifocal ist wie alle Einmalkontaktlinsen, die CooperVision in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft werden, seit November letzten Jahres plastikneutral*.Darüber hinaus punktet die Gleitsichtkontaktlinse mit einer weiteren Besonderheit: der Aquaform® Technology für gesunde Augen und einen hohen Tragekomfort von früh bis spät. Sie hält die Kontaktlinse konstant feucht und unterstützt langanhaltenden Tragekomfort. Durch die gleichzeitig hohe Sauerstoffdurchlässigkeit bleiben diese stets klar und weiß.** Unkompliziert und ohne langwierige Termine verläuft auch die Anpassung der MyDay® multifocal. Bereits nach der ersten Anpassung betrug die Akzeptanzquote bei Anwender*innen mit Kontaktlinsenerfahrung 100 Prozent, bei Neuanpassungen der MyDaymultifocal 98 Prozent.Das neue Gütesiegel „Deutschland Favorit“ wurde vom Marktforschungsunternehmen Statista und dem SZ Institut ins Leben gerufen, um Verbraucher*innen am Markt eine Orientierungshilfe zu geben. Die Auszeichnung basiert auf repräsentativen Umfragen innerhalb der Leserschaft und der Bewertung durch einen Expertenrat. In die Beurteilung fließen verschiedene Kriterien wie Nutzen, Qualität, Alleinstellungsmerkmale, Funktionalität und Nachhaltigkeit ein.„Wir freuen uns sehr, dass unsere MyDay® multifocal Einmalkontaktlinse ausgezeichnet wurde. Viele Brillenträger*innen wissen gar nicht, dass es Gleitsichtkontaktlinsen zur Korrektur der Alterssichtigkeit gibt. Wir hoffen, dass die Auszeichnung und die Aufmerksamkeit, die das Produkt dadurch bekommt, auch dafür sorgen wird, dass mehr Menschen Gleitsichtkontaktlinsen als Alternative zur Lesebrille ins Auge fassen. Wir sind auf alle Fälle gespannt, ob die Auszeichnung die Kaufentscheidung von Kontaktlinsenträger*innen beeinflussen wird“, äußert sich Johannes Zupfer, General Manager DACH von CooperVision erfreut und ergänzt: „Wir sind stolz auf dieses Produkt und der festen Überzeugung, dass es das Vertrauen von Endverbrauchern und Endverbraucherinnen verdient.“Die Einmalkontaktlinse MyDaymultifocal ist in ausgewählten optischen Fachgeschäften erhältlich.Mehr Informationen zum neuen Gütesiegel : Deutschland-Favorit.de - Deutschland-Favorit.de Fußnoten:CooperVision Datenbestand 2021. Prospektive, doppelt verblindete, bilaterale, einwöchige Studie unter Abgabe von MyDay® multifocal. N=104 gewohnheitsmäßige multifokale Kontaktlinsentragende.*Kunststoffneutralität wird durch den Kauf von Credits bei Plastik Bank® erreicht. Ein Credit repräsentiert das Sammeln und die Umwandlung eines Kilogramms Kunststoff, das in Wasserwege gelangen kann oder für die Verbringung in Wasserwege vorgesehen ist. CooperVision kauft Credits entsprechend dem Kunststoffgewicht der über einen bestimmten Zeitraum georderten Einmalkontaktlinsen. Der Kunststoffanteil in den Einmalkontaktlinsen wird bestimmt durch das Kunststoffgewicht im Blister, in der Linse und in der Sekundärverpackung (Außenkarton), einschließlich der Laminate, Klebstoffe und Hilfsstoffe (z. B. Tinte).** Eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit begünstigt klare, weiße Augen.