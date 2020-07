CooperVision gibt Verfügbarkeit der lang erwarteten Kontaktlinse Biofinity® toric multifocal bekannt

Die Optimized Toric Lens Geometry™ sorgt mit ihren bewährten Eigenschaften für zufriedene Kontaktlinsenträger. Hierzu zählen ein gleichmäßiges Iso horizontales Dickenprofil, ein optimiertes Prismenballastband Design, eine große torische optische Zone und eine gleichmäßig, glatte Oberfläche. Erste Produktstudien zeigen, dass die Stabilität und Ausrichtung von Biofinity ® toric multifocal äquivalent zu Biofinity ® toric ist. 5

sorgt mit ihren bewährten Eigenschaften für zufriedene Kontaktlinsenträger. Hierzu zählen ein gleichmäßiges Iso horizontales Dickenprofil, ein optimiertes Prismenballastband Design, eine große torische optische Zone und eine gleichmäßig, glatte Oberfläche. Erste Produktstudien zeigen, dass die Stabilität und Ausrichtung von Biofinity toric multifocal äquivalent zu Biofinity toric ist. Die Balanced Progressive®-Technologie bietet verschiedene Sehkorrekturbereiche und ermöglicht so ein hervorragendes Sehen in der Ferne, Nähe und im Zwischenbereich. Sie ist für die jeweilige Fern- und Nahwirkung optimiert, und bietet die Optionen der Anpassung mit jeweils einer D-Linse oder N-Linse.

Als Lösung, die KontaktlinsenspezialistInnen ihren astigmatischen Kunden für ihre fortschreitende Presbyopie anbieten können, hat CooperVision, Inc. die Verfügbarkeit seiner neuen Kontaktlinse Biofinitytoric multifocal bekanntgegeben. Das Unternehmen hat bereits mit der Auslieferung der von vielen Kunden nachgefragten Linsen begonnen und plant deren landesweite Verfügbarkeit im Juli.Das neueste Produkt aus CooperVision's erfolgreicher Biofinity-Kontaktlinsenfamilie kombiniert den Komfort und die bewährten optischen Designs von Biofinitytoric – der marktführenden torischen Kontaktlinse– und Biofinitymultifocal, die sich ebenfalls das Vertrauen von KontaktlinsenspezialistInnen und Kontaktlinsenträgern erworben hat.„Die Korrektur von Astigmatismus und Presbyopie in einer einzigen Kontaktlinse ist ein komplexer Vorgang und dank unserer Partnerschaften mit KontaktlinsenspezialistInnen haben wir die Herausforderungen genau analysiert, die mit der Anpassung von torischen multifokalen Kontaktlinsen verbunden sind", sagte Michele Andrews, OD, Senior Director, Professional and Academic Affairs, North America, CooperVision. „Mit Biofinitytoric multifocal ist nun alles anders: Unser modernes optisches Design und der praktische Anpass-Leitfaden haben neue Maßstäbe gesetzt. Vor der Einführung dieser Kontaktlinse mussten Träger mit Astigmatismus, die zunehmend auch von Presbyopie betroffen waren, Kompromisse eingehen. Doch nun können wir ihnen das hochwertige Seherlebnis bieten, nach dem sie gesucht haben."Die von CooperVision bereitgestellte Fertigung auf Bestellung ermöglicht über 200.000 individuelle Korrektionsmöglichkeiten für Biofinitytoric multifocalund stellt damit sicher, dass KontaktlinsenspezialistInnen genau die Kontaktlinse erhalten, die sie für den jeweiligen Kunden benötigen, für eine auf Anhieb gute Versorgung. So belegen Untersuchungen zu Biofinitytoric multifocal eine Erfolgsrate von 93 % mit der ersten Kontaktlinse unter Verwendung des Leitfadens für die Anpassung.Und da 37 % der bestehenden Träger torischer Linsenerste Anzeichen einer Presbyopie entwickeln oder bereits darunter leiden, können KontaktlinsenspezialistInnen dank diesem Produkt erfolgreich Kontaktlinsen für Personen mit Astigmatismus und Presbyopie anpassen.Biofinitytoric multifocal bietet eine Kombination aus zwei erfolgreichen Technologien von CooperVision:„Als der Marktführer für torische Kontaktlinsenwurde CooperVision von seinen Kunden aufgefordert, eine Kontaktlinse zu entwickeln, mit der sie ihre Kunden erfolgreich in deren presbyope Phase begleiten können", so Dr. Andrews. „Wir sind stolz, nun Biofinitytoric multifocal für diesen Bedarf präsentieren zu können."Die Biofinitytoric multifocal ist in den Wirkungen von + 10,00 dpt bis - 10,00 dpt erhältlich (ab +/- 6,00 dpt in 0,50 dpt Abstufung), mit Zylinderwirkungen von - 0,75 dpt bis - 5,75 dpt (in 0,50 dpt Abstufung), Achsen von 5° bis 180° in 5 Grad Schritten und Nahkorrektionsstärken von + 1,00 dpt, + 1,50 dpt, + 2,00 dpt, und + 2,50 dpt, jeweils im D- und N- DesignWeitere Informationen finden Sie auf https://coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/biofinity-familie/biofinity-toric-multifocal