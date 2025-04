CooperVision erhält Zero-Waste-Zertifizierung für sechs Produktions- und Logistikeinrichtungen

CooperVision hat für sechs seiner Produktions- und Logistikstandorte die „Zero Waste Facility Certification“ erhalten.Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Standorte Abfälle konsequent vermeiden und umleiten, anstatt sie auf Deponien zu entsorgen.Die zertifizierten Standorte des Unternehmens befinden sich in Juana Diaz (Puerto Rico), Alajuela (Costa Rica), Delta Park und Mount Park (Großbritannien) sowie Scottsville und West Henrietta (New York, USA).Die Zertifizierung wurde von SCS Global Services (SCS), einem führenden Anbieter für Umweltschutz- und Nachhaltigkeitszertifizierungen, gemäß dem neusten Zero-Waste-Standard vergeben. CooperVision erreichte diesen Meilenstein durch eine Kombination aus Recycling, Kompostierung, Energiegewinnung aus Abfällen, Wiederverkauf und Wiederverwendung.„Diese Zertifizierung ist nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Bemühungen, sondern auch ein wichtiger Maßstab für unseren Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit“, sagt Rolando Torres, Chief Operations Officer von CooperVision. „Unsere Teams arbeiten kontinuierlich daran, neue Wege für eine noch nachhaltigere Unternehmensführung zu finden – und wir werden diesen Kurs fortsetzen.“Die „Zero Waste Facility Certification“ ist ein weiterer Meilenstein in den Umweltinitiativen von CooperVision. Diese konzentrieren sich auf Energieeinsparung, Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling von Ressourcen sowie die Förderung der Mitarbeitenden und der Standortgemeinden. Zusätzlich verfügen die CooperVision-Standorte in Puerto Rico, Costa Rica, Scottsville und West Henrietta über die angesehene LEED-Zertifizierung, während Mount Park das BREEAM-Rating „Excellent“ erhalten hat.Im Bereich der Nachhaltigkeit ist CooperVision zudem Vorreiter: In Zusammenarbeit mit Plastic Bankführte das Unternehmen die weltweit ersten plastikneutralen Kontaktlinsen ein.Durch den Kauf von Credits finanziert CooperVision die Sammlung, Verarbeitung und Wiederverwendung von Kunststoffabfällen, bevor diese ins Meer gelangen – in einer Menge, die dem Kunststoffgewicht des in den eigenen Produkten enthaltenen Plastiks entspricht.Seit der Einführung dieser Initiative im Jahr 2021 wurden so über 466 Millionen Plastikflaschen aus der Umwelt entfernt.In bestimmten Ländern, darunter in der DACH-Region, bietet CooperVision bereits ein vollständiges Portfolio dieser plastikneutralen Kontaktlinsen an. CooperVision engagiert sich kontinuierlich dafür, die Umweltbelastung zu minimieren und weltweit sowohl Menschen als auch die Natur zu unterstützen. Dies ist Teil der umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie der Muttergesellschaft CooperCompanies, die sich an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen orientiert.Weitere Informationen finden Sie unter Nachhaltigkeit bei CooperVision ___________________________________________________* Zero Waste Program Certification is obtained through SCS Global Services, an international leader in third-party certification, validation, and verification for environmental sustainability.† Zero Waste Program Certification for six global manufacturing and distribution sites — Juana Diaz, Puerto Rico; Alajuela, Costa Rica; Delta Park and Mount Park in the UK; and Scottsville & West Henrietta, NY.‡ Leadership in Energy and Environmental Design. BREAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology.§ Range defined as all 1 day brands and segments: sphere, toric and multifocal.◊ Plastic used in participating CooperVision soft contact lens products is determined by the weight of plastic in the blister, the lens, and the secondary package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). The determination does not include plastic used during the manufacturing process for both these products and their packaging.¶ CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, to have collected and converted approximately 9.3M kg of plastic destined for waterways as of February 2025. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 466M plastic bottles not reaching our oceans.** Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to reduce its Scope 1 and 2 carbon emissions.1 SCS Global Services Certificate Nos. SCS-ZW-0008, SCS-ZW-0011, SCS-ZW-0012, SCS-ZW-0014, SCS-ZW-0018, SCS-ZW-0019.2 CVI data on file, 2024. US Green Building Council. Building Research Establishment.3 CVI data on file, 2025. US Green Building Council. Building Research Establishment.4 CVI data on file, 2021, 2020-2020 Plastic Bank Contract Agreement.5 CVI data on file, 2024.6 CVI data on file as of 02/2025.