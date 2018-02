Uniroyal kündigt freiwilliges Reifen-Austauschprogramm an

Austauschprogramm betrifft Transporter-Winterreifen Uniroyal SnowMax 2 in der Größe 195/60 R 16 C





Reifen wurden an Kunden in Deutschland, Frankreich, Schweiz, Niederlanden und Kroatien ausgeliefert - Rund 500 Reifen sind betroffen





Programm deckt Reifen aus den Produktionswochen 14 und 15 des Jahres 2017 ab



Die Reifenmarke Uniroyal kündigt heute ein freiwilliges Austauschprogramm für rund 500 Transporter-Winterreifen des Modells SnowMax 2 in der Größe 195/60 R 16 C an. Aufgrund einer nicht den Vorgaben entsprechenden Gummimischung können sich möglicherweise Teile der Lauffläche der Reifen aus einem bestimmten Produktionszeitraum lösen. Dies könnte zum Ablösen der Lauffläche sowie zu Einschränkungen im Fahrverhalten führen. Uniroyal sind bisher keine Unfälle oder Folgeschäden bekannt, die hiermit im Zusammenhang stehen. Das Austauschprogramm wird freiwillig initiiert, um potentielle Risiken für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Die betroffenen Reifen wurden ausschließlich an Kunden in Deutschland, Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Kroatien ausgeliefert.Die letzten vier Zahlen der DOT-Seriennummer stehen für den Produktionszeitraum (Woche/Jahr). Betroffene Reifen werden kostenfrei ersetzt. Es sind keine weiteren Reifengrößen, Produktionszeiträume oder Produktlinien betroffen.Der Eigentümer von Uniroyal, Continental, hat begonnen, die relevanten nationalen Behörden und den Reifenhandel zu informieren, um dieses freiwillige Austauschprogramm durchzuführen. Weitere Informationen, wie zum Beispiel eine Anleitung zur Identifikation eines betroffenen Reifens, stehen auf der Uniroyal-Webseite www.uniroyal.de bereit.