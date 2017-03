SUV-Sommerreifen von Continental ist Sieger in finnischem Reifentest

ContiPremiumContact 5 SUV fährt bei finnischer „Tuulilasi“ auf ersten Platz

Redaktion lobt besonders die kurzen Bremswege und das gute Nasshandling

Der ContiPremiumContact 5 SUV ist beim Test der finnischen Fachzeitschrift „Tuulilasi“ auf den ersten Platz gefahren (Heft 4/17). Insgesamt prüften die Experten acht Sommerreifenmodelle europäischer, asiatischer und amerikanischer Marken in der Größe 215/65 R 16, Testfahrzeug war ein VW Tiguan. Besonders gute Leistungen zeigte der Reifen aus Hannover beim Bremsen auf trockener und nasser Fahrbahn sowie beim Nasshandling. Damit zeigt sich einmal mehr, dass vor allem sehr ausgewogene Produkte mit hervorragenden Sicherheitseigenschaften besonders gut bei den Tests der Fachzeitschriften abschneiden - ganz im Sinne der Verbraucher, die von Premium-Sommerreifen einfach höchste Sicherheit auf nassen und trockenen Fahrbahnen erwarten.Der neue PremiumContact 6 von Continental löst ab sofort seine beiden Vorgänger ContiSportContact 5 und ContiPremiumContact 5 sukzessive ab. Der PremiumContact 6 vereint höchste Sicherheitseigenschaften mit hohem Komfort, präziser Lenkansprache und guten Umwelteigenschaften. Um dieses neue Technologieniveau zu erreichen, haben die Reifeningenieure in Hannover neue Mischungen entwickelt, das Profil-Design mit Anleihen am Hightech-Sportreifen SportContact 6 optimiert sowie ein besonders komfortabel abrollendes Profil entwickelt. Er wird bereits in seinem ersten Jahr in 70 Artikeln von 16 bis 21 Zoll Durchmesser für die Bereifung von Pkw und SUV erhältlich sein.