Die Pkw-Winterreifen von Continental

11.10.18

Breite Lieferpalette lässt kaum Wünsche offen

Höchste Fahrsicherheit unter allen winterlichen Fahrbahnbedingungen

Continental hat für nahezu alle Pkw Winterreifen im Angebot. Für hochmotorisierte Limousinen, Sportwagen und für Oberklasse-SUV ist der Continental WinterContact TS 860 S entwickelt, für kleinere Fahrzeuge und die Mittelklasse ist der WinterContact TS 860 konzipiert. Der WinterContact TS 850 P ist erste Wahl für Pkw und SUV ab der Mittel- bis zur Oberklasse Die Winterreifen von Continental wurden bei den Tests der Fachpresse mit Bestnoten oder „empfehlenswert“ beurteilt. Continental kann mit dem breiten Angebot nahezu alle Fahrzeuge, die in Europa ausgeliefert werden, mit Winterreifen bestücken. Alle Winterreifen von Continental tragen zusätzlich zur M+S-Kennung das Schneeflockensymbol.Mit dem WinterContact TS 860 S verfügt Continental über einen Winterreifen speziell für Sportwagen und hoch motorisierte, handlingorientierte Pkw. Sowohl bei den Bremswegen und beim Handling auf trockener Straße als auch bei den Fahreigenschaften auf Schnee bietet der Winterspezialist Höchstleistungen. Mit dem WinterContact TS 860 S reagiert Continental auf die vielfältigen Anforderungen der Fahrzeughersteller und der Fahrer sportlicher Pkw. Daher standen vor allem kurze Bremswege und präzises Handling auf trockener Straße sowie beste Fahreigenschaften auf Schnee im Mittelpunkt der Neuentwicklung. Die kurzen Bremswege erreicht der Winterspezialist durch sein so genanntes „Bremsband“, eine breite Profilrille in der Mitte der Lauffläche, die eine große Fläche für hohen Grip zur Verfügung stellt. Stabile, breite Schulterblöcke liefern höchsten Grip zur genauen Umsetzung von Lenkbefehlen, während sich eine Vielzahl von Rillen im Profil sowie Traktionslamellen in den Profilblöcken gut mit Schnee verzahnen können, um auch auf typisch winterlichen Straßen sportlich fahren zu können. Für das Ersatzgeschäft hält Continental eine Mischungszusammensetzung bereit, die auch im Winter hohe Flexibilität bereitstellt. Die besonderen, unterschiedlichen Anforderungen von Fahrzeugherstellern wie Audi Sport GmbH, BMW M GmbH, Mercedes-AMG und Porsche werden mit jeweils maßgeschneiderten Gummimischungen abgedeckt. Verfügbar ist der WinterContact TS 860 S in 14 Dimensionen zwischen 18 und 21 Zoll und mit Geschwindigkeitsfreigaben bis zu 270 km/h – darunter zahlreiche Ausführungen mit XL-Markierung für erhöhte Tragfähigkeit und/oder Felgenschutzrippe. Sechs der Reifen verfügen über die SSR-Notlauf- und die ContiSilent-Technologie für besonders leisen Lauf.Der WinterContact TS 860 – Spezialist für Kompakte und untere MittelklasseDer WinterContact TS 860 ist der Winterspezialist für die kompaktere und kleinere Fahrzeuge. Gegenüber dem bewährten Vorgänger bietet er erhebliche Fortschritte in allen sicherheitsrelevanten Eigenschaften. So toppt er den ContiWinterContact TS 850 beim Bremsen auf nasskalter Straße beispielsweise um bemerkenswerte fünf Prozent, bremst auf Eis vier Prozent kürzer und ist auch beim Schnee-Handling, der Traktion auf Schnee sowie im Komfort besser. Laufleistung und Rollwiderstand liegen auf dem gleichen Niveau wie beim erfolgreichen Vorgängermodell. Die besondere Leistungsfähigkeit verdankt der Kälteprofi im wesentlichen drei technischen Innovationen. Während die Liquid Layer Drainage die Bremswege auf vereisten Straßen reduziert, sorgt die Snow Curve+ Technologie für sichere Kurvenfahrten auf verschneiten Oberflächen. Für maximale Bremsleistung sorgt die innovative Cool Chili Mischung. Die Lieferpalette umfasst derzeit 66 Produkte in Größen zwischen 13 und 17 Zoll und mit Geschwindigkeitsfreigaben bis 240 km/h – darunter zahlreiche Ausführungen mit XL-Markierung für erhöhte Tragfähigkeit und/oder Felgenschutzrippe.Der Continental WinterContact TS 850 P ist das Modell für Pkw und SUV der Mittel- und Oberklasse. Mit ihm haben die Entwickler des führenden Winterreifen-Herstellers die Leistungseigenschaften nennenswert anheben können. Er bietet präzises beim Handling auf Schnee und trockener Straße sowie sehr kurze Bremswege. Möglich wird dies durch seine asymmetrische Profilauslegung. Eine spezielle Version für allradgetriebene Fahrzeuge trägt auf der Seitenwand zusätzlich zur Produktbezeichnung den Schriftzug „SUV“ Von beiden Modellen werden Reifen für Felgen zwischen 14 und 20 Zoll Durchmesser gefertigtAuch für die Umrüstung von SUV und 4x4-Fahrzeugen sind die Produkte von Continental eine gute Wahl. Neben den speziellen Ausführungen des sehr sportlichen Winterflaggschiffes WinterContact TS 860 S und dem WinterContact TS 850 P stehen mit dem Conti4x4WinterContact und dem ContiCrossContact Winter zwei ausgemachte Spezialisten zur Verfügung. Insgesamt bietet Continental für SUV und 4x4-Fahrzeuge Größen von 15 bis 22 Zoll und mit Geschwindigkeitsfreigaben bis 270 km/h. Alle Produkte tragen neben der M+S-Markierung das Alpine-Symbol (Snowflake on the Mountain).Mit dem Vanco Winter 2 und dem VanContact Winter bietet Continental zwei Spezialisten die speziell für die besonderen Anforderungen von Vans, Transportern und Wohnmobilen in der kalten Jahreszeit entwickelt wurden – für verbesserte Traktion und kurze Bremswege auf winterlichen Fahrbahnoberflächen, hohe Sicherheit bei Aquaplaning und sparsamen Verbrauch. Insgesamt bietet Continental für Vans, Transporter und Wohnmobile Größen von 14 bis 18 Zoll und mit Geschwindigkeitsfreigaben bis 210 km/h. Alle Produkte tragen neben der M+S-Markierung das Alpine-Symbol (Snowflake on the Mountain).