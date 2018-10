Das Continental-Werk in Korbach, Hessen im Überblick

11.10.18

Produktion von rund 30.000 Sommer- oder Winterreifen für Pkw, Van und SUV täglich

Auch Reifen für Zweiräder und vielfältige Industrie-Anwendungen im Programm

Rund 3.600 Mitarbeiter und 147 Auszubildende

ContiTech produziert rund 185.000 Meter Schlauch täglich

Die Stadt Korbach in Hessen steht für Gummi. Hier werden im Werk von Continental täglich 30.000 Pkw-, SUV- und Van-Reifen gefertigt. Sie gehen von hier aus an die Kunden in der Automobilindustrie, an Reifenhändler und Werkstätten. Auch reifen für Motor- und Fahrräder werden hergestellt, dazu kommen die Produkte der Contitech Schlauch GmbH. Das Werk in Korbach mit seinen rund 24.000 Einwohner ist der wichtigste Arbeitgeber der Region und beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter. Mit aktuell rund 147 Auszubildenden ist es einer der größten Ausbildungsbetriebe im Waldecker Land.Wenn von Pkw-Reifen aus Korbach die Rede ist, spricht man zuallererst von der Produktionsbreite. Egal, was auf ihnen rollen soll, fast alle Arten von Pneus werden im Continental-Werk gemacht. Vom Kleinwagen bis zum schweren Gabelstapler, über Supersportler und SUV bis hin zu Moutainbikes und Klapprädern – die Reifen aus Korbach sorgen für maximalen Grip, Sicherheit und Fahrspaß. Neben den Serienreifen für Pkw entstehen maßgeschneiderte Produkte für die automobile Oberklasse und Tuning-Betriebe. Nicht nur für den Sommer. Gerade für die sehr speziellen Reifen für den Winterbetrieb ist das Werk bekannt. Die seit Jahren gerühmte Kompetenz der Mitarbeiter hat dazu geführt, dass im Waldeckischen Land auch bespikte Hochleistungsreifen gefertigt werden, die auf dem heimischen Markt gar nicht zugelassen sind. Im skandinavischen Winter sind sie nahezu unverzichtbar, um auf den vereisten Straßen voran zu kommen. Gerade solche Reifen mit fest mit dem Reifen verbundenen Spikes gehören zu den „Spezialitäten“ der Korbacher. Sie werden in einer speziellen Bespikungs-Maschine in den Reifen eingebracht. Dabei wird ein besonders entwickeltes Verfahren genutzt, um eine maximale Spike-Festigkeit und -Haltbarkeit zu gewährleisten. Winterreifen „Made in Korbach“ sind so fachmännisch entwickelt und hergestellt, dass selbst die besonders kritischen skandinavischen Fachjournalisten immer wieder überrascht von ihrer Leistungsfähigkeit zeigen. Korbach als Herzstück der Winterreifen-Herstellung im Continental-Konzern ist nach wie vor das „Pilotwerk“, wenn neue Verfahren und Bauteile in der Winterreifen-Herstellung in die Serie kommen. Damit die Autofahrer in Europa auch im Winter sicher fahren können, herrscht im Reifenwerk „verkehrte Welt“: Wenn die Sonne im Hochsommer mit 30 Grad auf die Werkshallen brennt und die Mitarbeiter neben ihren 120 Grad heißen Heizpressen schwitzen, ist für sie bereits Wintersaison, sie fertigen mitteleuropäische Winterreifen und nordische Winterreifen mit Spikes.Direkt daneben wird es sportlich: Im einzigen Fahrradreifen-Werk in Deutschland werden unter anderem Reifen für die Tour de France-Profis hergestellt. In Handarbeit nähen versierte Mitarbeiter die Spezialdecken für das renommierteste Rennen der Welt. Natürlich zieren die Reifen der Grand-Prix-Serie auch Rennräder von Freizeitsportlern. Und: Wenn von Zweirädern die Rede ist, sind natürlich auch die Motorräder gemeint. Der Grip für die Bikes kommt ebenfalls aus Korbach – zumindest dann, wenn die Reifen mit dem Continental-Schriftzug bestückt sind. Ein waschechter Continental-Rennreifen für Motorräder wird in diversen Rennklassen von Seriensport-Läufen gefahren. Natürlich ist auch er aus Korbach – und wurde im Werk entwickelt. Dort ist direkt neben der Produktion die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Zweirad-Spezialisten untergebracht. Auch ihre Erzeugnisse werden in der Erstausrüstung und im Ersatzgeschäft benötigt, um maximalen Grip und Sicherheit auf den Asphalt zu bringen.Hohe Traglasten und Unverwüstlichkeit sind die Stärken der Industriereifen, die beispielsweise an Gabelstaplern ihren Dienst verrichten und ebenfalls in Korbach hergestellt werden.Unter der Motorhaube und unter dem Wagen sind die Produkte von ContiTech Schlauch GmbH zu finden, die im Waldecker Land produziert werden. Hier entstehen Schläuche und Schlauchkrümmer, ohne die kein Kraftstoff, keine Bremsflüssigkeit und kein Abgas in Auto und Motor zirkulieren könnte. Dazu müssen diese flexiblen Leitungen extrem hitzebeständig und druckfest sein. Schon ihre Menge fasziniert: Über 185.000 Meter Schlauch werden täglich produziert – eine Strecke, die vom Werkstor in Korbach bis nach Köln reicht. Hinzu kommen Schläuche für die Chemie- und Lebensmittelindustrie, die Flugzeugbetankung und den Gartenbau. Außerdem werden täglich ca. 55.000 Krümmer und rund 8.000 Zusammenbauteile produziert, die der Verbindung der diversen Leitungen und Schläuche im Auto dienen. Ohne das Werk des größten europäischen Gummispezialisten Continental würden viele Fahrzeuge vermutlich gar nicht erst aus den Produktionshallen fahren können.Neu ist im Korbacher Reifenwerk die Hightech-Produktionsanlage High Performance Technology Center (HPTC). In ihr werden Versuchsreifen in Kleinserien hergestellt, Hightech-Reifen für die automobile Sport-Luxusklasse gefertigt und neue Herstellungsverfahren erprobt. Continental hat in die im Juni 2016 offiziell eröffnete Anlage 45 Mio. Euro investiert und insgesamt 80 neue Arbeitsplätze geschaffen. Mit der weltweit modernsten Reifenproduktionsanlage hat der Reifenhersteller die Werkbank der Forschung und Entwicklung von Hannover bis nach Korbach verlängert.