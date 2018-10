Continental präsentiert neue Version von ContiConnect™ mit erweitertem Funktionsumfang

25.10.18

Neue Funktionen basieren größtenteils auf Rückmeldungen und Anregungen von Flottenmanagern

Mehr individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis verbessert

Individuelle Benachrichtigungsregeln mit benutzerdefinierten Schwellwerten für Reifentemperatur und -druck

Neuer Befüllassistent für korrekten Reifendruck unabhängig von der Reifentemperatur

Ausdruckbare Listen mit zu erledigenden Aufgaben für das Werkstattpersonal für einen schnellen Überblick über die Wartungsarbeiten

Datenexport für individuelle Analysen und Weiterverarbeitung in anderen Systemen

Manuelles Hochladen der Reifendaten in das Webportal, genannt ContiConnect Light, zur Reifenüberwachung ohne Empfangseinheit oder Telematikintegration

Continental, Technologieunternehmen und Hersteller von Premiumreifen, hat heute das erste Update seiner digitalen Plattform für Reifenüberwachung ContiConnect veröffentlicht. Das Webportal verfügt nun über zusätzliche Funktionen und das Erscheinungsbild der gesamten Anwendung wurde verbessert. Die neuen Funktionen verbinden die ContiConnect-Serviceleistungen direkt mit dem Fuhrparkbetrieb. So kann das Reifenmanagement verbessert werden, indem die Daten aus der digitalen Überwachung bei der physischen Reifenpflege genutzt werden.Dies sind die wichtigsten neuen Funktionen, die ab sofort allen ContiConnect-Nutzern zur Verfügung stehen:Die neuen Funktionen wurden auf der Grundlage von Kundenfeedback entwickelt. Karim Fraiss, Leiter Marketing & Operations Digitale Lösungen bei Continental Nutzfahrzeugreifen, betont die Bedeutung der Rückmeldungen der Nutzer: „Das Feedback der Kunden ist sehr wichtig für uns, um die Weiterentwicklung von ContiConnect und dessen Funktionen an den Bedürfnissen der Fuhrparkbetreiber ausrichten zu können. Künftig möchten wir uns noch mehr auf diesen Mitgestaltungsansatz fokussieren, damit unsere Kunden den größtmöglichen Nutzen aus unserer digitalen Reifenüberwachungsplattform ziehen können.“Seit 2013 hat die Geschäftseinheit Continental Nutzfahrzeugreifen ihr Reifendruckkontrollsystem ContiPressureCheck™ weltweit in den Markt gebracht und ihre digitalen Lösungen konsequent weiterentwickelt und ausgebaut. Das System für die Reifenüberwachung von einzelnen Fahrzeugen ist mittlerweile in die Lösungen von über 35 Telematikanbietern weltweit integriert. Seit 2017 ist mit ContiConnect Yard eine Lösung für die Reifenüberwachung von mehreren Fahrzeugen hinzugekommen, die mit einer Empfangseinheit auf dem Flottenhof arbeitet. Die Lösung wurde bereits in 15 Märkten weltweit erfolgreich eingeführt. Dabei werden die Daten direkt an den Flottenmanager übertragen, der so Unterstützung bei der Überwachung des Reifenzustands erhält. ContiConnect sendet bei Abweichungen vom Idealzustand Benachrichtigungen und bietet Korrekturmaßnahmen an. Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 stellte Continental außerdem ContiConnect Live vor, das ab dem zweiten Quartal 2019 verfügbar sein wird. Es informiert Betreiber von Lkw- und Busflotten sofort, wenn ein Problem mit der Temperatur oder dem Luftdruck eines Reifens vorliegt, und zwar auch bei Fahrzeugen, die gerade unterwegs sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.conticonnect.com