Neue Social-Travel-Reisen für deutsche Kunden: Contiki und solamento starten Zusammenarbeit

Contiki Tours, der Reiseveranstalter für junge Erwachsene hat sich solamento Reisen GmbH mit seinen mobilen Reiseberater:innen und der Travel Boutique in Essen als deutschlandweiten Vertriebspartner zur Seite geholt. Ab sofort dienen somit solamentos Reiseberater:innen in ganz Deutschland als Ansprechpartner:innen für Social-Travel-Interessierte im Alter von 18 bis 35 Jahren.



Adam Armstrong, CEO von Contiki Holidays äußert sich folgendermaßen: “Wir haben mit solamento Reisen einen Vertriebspartner gefunden, der zu uns passt – dynamisch, authentisch, flexibel und zugleich erfahren. Das Contiki Team freut sich auf die Zusammenarbeit.”



Kelly Jackson, Managing Director EMEA ergänzt. “Wir haben uns viel für 2024 vorgenommen und freuen uns auf die Umsetzung, gemeinsam mit KITICON Global Networks, der Agentur von Tina Kirfel, die unsere deutschsprachigen Vertriebs- und Marketingaktivitäten verantwortet”.



Auch der Inhaber und Geschäftsführer der solamento Reisen GmbH, Sascha Nitsche ist positiv gestimmt: “Contiki Holidays ist ein spannendes Produkt und genau das, was unsere Reiseberater:innen benötigen. Ein international agierendes Unternehmen mit jungen Gästen aus aller Welt. Wir werden mit den Produkten von Contiki eine junge Zielgruppe für uns begeistern, darauf freuen wir uns schon sehr”.



Die solamento Reiseberater:innen werden ab sofort geschult und weitreichende Vertriebs- und Marketingmaßnahmen sind bereits in Umsetzung.

