Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053594

Contentway GmbH Neue Burg 1 20457 Hamburg, Deutschland http://contentway.eu/
Ansprechpartner:in Herr Benjamin Langer +49 40 85538043
Logo der Firma Contentway GmbH

Wenn Männer Eltern werden wollen

Der Traum der Familiengründung ist für viele Menschen nicht selbstverständlich erfüllbar. Doch es gibt Hilfen zur Orientierung.

(lifePR) (Hamburg, )
Wenn es um den (unerfüllten) Kinderwunsch geht, denkt die Gesellschaft oft zuerst an heterosexuelle Paare und Frauen. Doch auch schwule Männer wünschen sich oft Elternschaft, ebenso wie Menschen, die aufgrund medizinischer Unfruchtbarkeit keine Kinder bekommen können. Für sie ist der Weg zur Familie häufig kompliziert – sowohl rechtlich und praktisch als auch emotional und gesellschaftlich.

Das hat auch Ron Poole-Dayan erfahren müssen, ein homosexueller, verheirateter Mann mit Kinderwunsch, heute Vater von Zwillingen. Er gründete die internationale Non-Profit-Organisation „Men Having Babies“. Sie versteht sich als Plattform, die in Zusammenarbeit mit LGBTQ+-Elternverbänden über Möglichkeiten der Familiengründung für Männer und Frauen informiert und Betroffene miteinander vernetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Menschen, deren Kinderwunsch nicht problemlos erfüllbar ist, verantwortungsvoll und gut begleitet Eltern werden können.

Ein zentrales Angebot sind Konferenzen, zum Beispiel die vom 08. bis 10. Mai in Berlin. Dort erhalten Teilnehmende Einblicke etwa in rechtliche Rahmenbedingungen zu einer legalen Leihmutterschaft im Ausland. Zudem können sie in verschiedenen Gesprächsrunden mit Experten wie Anwälten oder Medizinern sprechen. Ergänzt wird das Programm durch Panels mit Erfahrungsberichten: Väter, Leihmütter, Fachleute, aber teilweise auch Jugendliche aus Regenbogen-Familien kommen zu Wort. „Natürlich gibt es digitale Informationen. Entscheidend sind jedoch Begegnungen vor Ort“, erklärt Poole-Dayan. „Denn Orientierung bekommt man durch persönlichen Informationsweitergabe über all das, was auch den weiteren Kontext von männlicher Elternschaft betrifft.“

Wichtig ist der NGO auch der soziale Kontext. Poole-Dayan betont, dass viele Vorurteile gegenüber schwulen Vätern weniger mit sexueller Orientierung zu tun haben als mit traditionellen Rollenbildern. „Zwei Männer als fürsorgliche Eltern sind für manche noch immer ungewohnt. Studien zeigten jedoch, dass nicht das Geschlecht der Eltern über das Wohl eines Kindes entscheidet, sondern Stabilität, Bindung und ein unterstützendes Umfeld.“

Contentway GmbH

Contentway ist eine führende, preisgekrönte Content-Marketing-Agentur, die spezialisierte medienübergreifende Kampagnen erstellt. Die Kampagnen werden mit den führenden Tageszeitungen sowie online auf unseren Nachrichten- und Partner-Webseiten verbreitet.

Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Inhalte unserer Kunden ihr Zielpublikum erreichen und beeinflussen. Um ein Maximum an Aufmerksamkeit und Ergebnissen zu erzielen, werden alle unsere Kampagnen von Grund auf mit einem hohen Maß an journalistischer Qualität und strengen redaktionellen Richtlinien erstellt. Alle Kampagnen werden von uns intern produziert und über führende europäische Medien wie Tageszeitungen, Zeitschriften und viele der führenden Nachrichten- und Branchen-Websites verbreitet.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.