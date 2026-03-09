Wenn Männer Eltern werden wollen

Wenn es um den (unerfüllten) Kinderwunsch geht, denkt die Gesellschaft oft zuerst an heterosexuelle Paare und Frauen. Doch auch schwule Männer wünschen sich oft Elternschaft, ebenso wie Menschen, die aufgrund medizinischer Unfruchtbarkeit keine Kinder bekommen können. Für sie ist der Weg zur Familie häufig kompliziert – sowohl rechtlich und praktisch als auch emotional und gesellschaftlich.



Das hat auch Ron Poole-Dayan erfahren müssen, ein homosexueller, verheirateter Mann mit Kinderwunsch, heute Vater von Zwillingen. Er gründete die internationale Non-Profit-Organisation „Men Having Babies“. Sie versteht sich als Plattform, die in Zusammenarbeit mit LGBTQ+-Elternverbänden über Möglichkeiten der Familiengründung für Männer und Frauen informiert und Betroffene miteinander vernetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Menschen, deren Kinderwunsch nicht problemlos erfüllbar ist, verantwortungsvoll und gut begleitet Eltern werden können.



Ein zentrales Angebot sind Konferenzen, zum Beispiel die vom 08. bis 10. Mai in Berlin. Dort erhalten Teilnehmende Einblicke etwa in rechtliche Rahmenbedingungen zu einer legalen Leihmutterschaft im Ausland. Zudem können sie in verschiedenen Gesprächsrunden mit Experten wie Anwälten oder Medizinern sprechen. Ergänzt wird das Programm durch Panels mit Erfahrungsberichten: Väter, Leihmütter, Fachleute, aber teilweise auch Jugendliche aus Regenbogen-Familien kommen zu Wort. „Natürlich gibt es digitale Informationen. Entscheidend sind jedoch Begegnungen vor Ort“, erklärt Poole-Dayan. „Denn Orientierung bekommt man durch persönlichen Informationsweitergabe über all das, was auch den weiteren Kontext von männlicher Elternschaft betrifft.“



Wichtig ist der NGO auch der soziale Kontext. Poole-Dayan betont, dass viele Vorurteile gegenüber schwulen Vätern weniger mit sexueller Orientierung zu tun haben als mit traditionellen Rollenbildern. „Zwei Männer als fürsorgliche Eltern sind für manche noch immer ungewohnt. Studien zeigten jedoch, dass nicht das Geschlecht der Eltern über das Wohl eines Kindes entscheidet, sondern Stabilität, Bindung und ein unterstützendes Umfeld.“

