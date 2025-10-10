Power für den Rücken
Prävention ist der Schlüssel für einen gesunden Rücken. Mit alltagstauglichen, wissenschaftlich fundierten Onlinekur-sen lässt sich der innere Schweinehund überwinden.
An den Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen lässt sich ablesen, dass die meisten Betroﬀenen unter unspeziﬁschen Rückenschmerzen leiden. Bei einem Großteil der Betroﬀ enen sind die Schmerzen auf Bewegungs- und Kraftmangel zurückzuführen. Unspeziﬁscher Rückenschmerz wird in der Regel mit Krafttraining therapiert. Krafttraining ist auch DIE Stellschraube, um Rückenbeschwerden gar nicht erst entstehen zu lassen. Anstatt erst bei akuten Schmerzen zu handeln, sollte regelmäßiges Rückentraining ein fester Bestandteil des Alltags sein.
Wer wüsste das besser als BLACKROLL®. Grund genug für das Unternehmen – einer der führenden Anbieter von Gesundheits- und Regenerationstools – einen Online-Präventionskurs für den Rücken zu entwickeln. „Ganzkörperkräftigung für einen gesunden Rücken“ ist ein zertiﬁziertes Trainingsprogramm, um Rückenbeschwerden vorzubeugen, die Haltung zu verbessern und die allgemeine Fitness zu stärken. Der Kurs richtet sich an alle, die ihren Alltag aktiver und gesünder gestalten wollen – egal ob Berufstätige, Eltern, Senioren oder Sporteinsteiger. Der Onlinekurs kann ohne viel Equipment bequem von zuhause aus durchgeführt werden – ein Gratis LOOP BAND gibt es bei Anmeldung dazu.
Konzipiert wurde das Programm von BLACKROLL® selbst. Das Trainingskonzept verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der den Körper von Kopf bis Fuß in Bewegung bringt. Im Mittelpunkt stehen funktionelle Übungen zur Kräftigung, Mobilisation und Stabilisation – mit besonderem Fokus auf die Rücken-, Rumpf- und Tiefenmuskulatur. Umgesetzt wird er von BLACKROLL® Master Trainer Stefan Schneider und Olympiasiegerin Magdalena Neuner. Die mit Abstand erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten hat während der Dreharbeiten den Kurs selbst vollständig durchlaufen – und war überrascht, wie gut ihr das strukturierte, aber alltagstaugliche Training getan hat.
In acht rund 50-minütigen Einheiten kombinieren die beiden gezielte Ganzkörperkräftigung mit Mobilisations- und Stabilisationsübungen. Jede Einheit orientiert sich an einem klaren Bewegungsfokus und enthält ein kurzes Warm-up, funktionelle Kräftigungsübungen für den gesamten Körper sowie Dehnübungen und Faszien-Selbstmassage und ein Cool-Down zur Regeneration. Der Kurs ist bewusst so konzipiert, dass er ohne spezielle Vorkenntnisse oder Geräte durchführbar ist – das eigene Körpergewicht und wenige Hilfsmittel wie ein Faszien- oder Tennis-ball und ein Fitnessband genügen. Ziel des Trainingskonzepts ist es, muskuläre Dysbalancen auszugleichen, die Körperhaltung zu verbessern und typische Belastungen aus dem Berufs- und Familienalltag wirksam auszugleichen – ohne Leistungs-druck, aber mit nachhaltigem Eﬀ ekt. Begleitend zu den Übungen vermittelt der Kurs in kompakten Wissensmodulen nutzwertige Hintergrundinformationen zu Themen wie Rückengesundheit, Ergonomie oder Stressreduktion. Auf diese Weise entsteht ein Programm, das den ganzen Menschen stärkt – körperlich und mental. Die geballte Rückenpower wird durch das Präventionssystem der gesetzlichen Krankenkassen unterstützt: Bei Absolvieren der acht Kurseinheiten innerhalb von zwölf Wochen, erstatten deutsche Krankenkassen bis zu 100 Prozent der Kurskosten zurück. Wie viel Prozent die eigene Krankenkasse über-nimmt, zeigt ein Anteilsrechner auf der Kurswebseite.
BLACKROLL® versteht sich als „Healthstyle Company“, die Menschen dazu befähigt, selbst für ihre Gesundheit, Regeneration und Leistungsfähigkeit zu sorgen – von Muskelaktivierung über Schmerzprävention bis hin zu verbessertem Schlaf. www.blackroll.com