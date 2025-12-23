Geldfalle Tierprodukte?

Den Traum des eigenen Haustiers haben ganz viele Menschen. Doch unsere treuen und liebsten Begleiter benötigen weit mehr als nur unsere Zuneigung. Durch Tierarztrechnungen, die notwendige Ausrüstung und regelmäßig neues Spielzeug können die Ausgaben für das Haustier ganz schnell in enorme Höhen steigen. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten lohnt es sich, genauer hinzusehen, bei welchen Artikeln und Anbietern man sparen kann.



Der Markt für Heimtierbedarf hat in Deutschland aktuell ein Gesamtvolumen von rund sieben Milliarden Euro Umsatz erreicht. Kein Wunder also, dass es inzwischen viele Anbieter gibt, zwischen denen man sich manchmal nur schwer entscheiden kann. Das aktuelle Kaufverhalten der Tierhalter:innen zeigt eine bunte Mischung aus High-End-Produkten und preisgünstigen Alternativen. Verbraucher:innen können also aufatmen: Ein Haustier zu besitzen, bedeutet nicht, dass zwangsläufig hohe finanzielle Aufwendungen notwendig sind. Denn es gibt passende Lösungen für jedes Budget.



Victoria Baykan ist seit 2009 Bereichsleiterin im Einkauf bei TEDi, unter anderem verantwortlich für das Sortiment Tierbedarf. Im Interview erzählt sie, wie überraschend preiswert Haustierartikel bei TEDi erworben werden können und wie abwechslungsreich das Angebot in den Filialen ist.



Welche Produkte bietet TEDi im Haustiersegment an?



Im Haustiersegment bieten wir eine breite Produktpalette an. Unser Sortiment umfasst Futtermittel, Tierspielzeug, Näpfe, Tierbetten und Kissen, Tierbekleidung, Leinen sowie diverse Tierbedarfsartikel wie zum Beispiel Kotbeutel, Fellpflegebürsten, Tierdecken, Fusselrollen oder Puppytrainingsmatten. Zusätzlich bieten wir unserer Kundschaft eine große Vielfalt an Tiersnacks, darunter Backwaren, viele verschiedene Kausnacks, Futter für Nagetiere und saisonal auch Vogelfutter.



Unser Tierspielzeug ist der vielfältigste Bereich mit einer großen und preisgünstigen Auswahl. Auch bei den Tierbetten überzeugen wir, wie in allen anderen Bereichen, mit sehr attraktiven Preisen am Markt. Die beliebteste Produktkategorie ist ganz klar unser Hundespielzeug, was an dem breiten Sortiment und den attraktiven Preisen liegt. Hier haben wir ständig neue Artikel im Angebot.



Warum greifen Kund:innen zu Produkten von TEDi?



Unsere breite Produktpalette zeigt, dass qualitativ hochwertige Produkte im Tierbedarf keine Frage des Portemonnaies sind. Außerdem bieten wir unseren Kund:innen sehr viel Abwechslung. Unser Sortiment unterscheidet sich zum Fachhändler durch stetig wechselnde Artikel, die unserer Kundschaft bezahlbare Spontankäufe ermöglichen. Gleichzeitig bieten wir mit unserem Sortiment dauerhaft auch viele Basic-Artikel zu sehr günstigen Preisen an.



Die Kundschaft legt großen Wert auf trendige Artikel in guter Qualität. Zur Weihnachtszeit wird ein vielfältiges Angebot präsentiert. Das geht von Weihnachtsspielzeug über Weihnachtsbekleidung bis hin zu thematisch passenden Leckerchen, die jedes Tierherz erfreuen. Saisonale Produkte sind generell sehr beliebt: Karnevalskostüme, Sommerartikel wie zum Beispiel Wasserspielzeug oder Kühlmatten, im Winter reflektierende oder wärmende Kleidung sowie passende Leinen und Halsbänder. Für Abenteuer unterwegs stehen praktische Artikel wie Faltnäpfe, Wasserflaschen und Kotbeutel zur Verfügung, die jeden Ausflug erleichtern. Die Vielfalt des Angebots lädt zum Entdecken ein.



Welche Trends beobachten Sie im Haustierbereich?



Es gibt immer wieder Entwicklungen und Trends, die wir bedienen möchten. Momentan ist ein großer Trend der Leo-Print, hier haben wir beispielsweise eine Leo-Weste für den Hund, die sehr gut angenommen wird. In den Bereichen Näpfe und Betten, orientieren sich die Trends stark an dem, was gerade auch in der Abteilung Dekoration nachgefragt wird, beispielsweise Terrazzonäpfe und Cordbetten.



Wie stellen Sie sicher, dass die Produkte sowohl preisgünstig als auch qualitativ zuverlässig sind?



Erst vor Kurzem wurde ein TEDi-Hundespielzeug in Form eines Knochens von Öko-Test mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, unserer Kundschaft solch einen Artikel anbieten zu können, und das für nur zwei Euro!



Bei unserer Tierbekleidung achten wir auf präzise Passformen und verlässliche Größen, um Fehlkäufe zu minimieren und die Auswahl zu erleichtern.



Unser Tierspielzeug unterliegt denselben Regularien wie das Spielzeug für Kinder. Die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte sind uns sehr wichtig – und wird daher kontinuierlich von uns geprüft.

