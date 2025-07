Entspannung auf Knopfdruck

Psychische Gesundheit ist längst kein Tabuthema mehr – zumindest nicht in der Theorie. In der Praxis hingegen sieht es oft anders aus: Laut DAK ist mittlerweile jede fünfte Krankschreibung psychisch bedingt. Die Folge: überlastete Teams, erschöpfte Führungskräfte und eine stille Kündigungswelle durch innere Resignation. Prof. Dr. Argang Ghadiri, Professor für Betriebliches Gesundheitsmanagement an der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft, erforscht seit Jahren, wie sich mentale Ressourcen im Arbeitsalltag stärken lassen. In einer international veröffentlichten Studie hat er gemeinsam mit Kolleg:innen untersucht, wie sich audio-visuelle Entspannungsimpulse auf Stress, Burn-out und Arbeitsengagement auswirken. Der Titel: „Associations between Health Education and Mental Health, Burnout, and Work Engagement by Application of Audio-visual Stimulation.“ Die Ergebnisse sind vielversprechend – besonders für ein System, das unter dem Namen brainLight bekannt ist und audio-visuelle Entspannung per Licht- und Tonfrequenzen mit einem Massagesystem kombiniert.Meine ersten Forschungserfahrungen sammelte ich im Bereich Mitarbeitendenführung – besonders interessierte mich der Einfluss von Führung auf die mentale Gesundheit. Durch mein Interesse an neurowissenschaftlichen Studien war der Weg zur betrieblichen Gesundheitsförderung und zu innovativen Ansätzen wie der audio-visuellen Stimulation schnell geebnet.Audio-visuelle Stimulation nutzt gezielt Ton- und Lichtimpulse, um Gehirnwellen zu beeinflussen – dabei kommt die Frequenzfolgetheorie ins Spiel: Das Gehirn passt sich nämlich an die Frequenz externer Reize an. Und so kann man durch ein audio-visuelles System mit bestimmten Frequenzen auf die Entspannung einwirken.Ein zentraler Vorteil der audio-visuellen Stimulation liegt in ihrer schnellen und unmittelbaren Anwendbarkeit, da sie ohne Übung sofort wirksam sein kann und Nutzer:innen in kurzer Zeit in einen Entspannungs- oder Aktivierungszustand bringt.Die Ergebnisse beziehen sich auf unseren konkreten Datensatz mit knapp 400 Teilnehmenden. Auch, wenn dieser nicht als repräsentativ im statistischen Sinne gilt und eingeschränkt verallgemeinerbar ist, zeigt sich eine deutlich positive Tendenz, die das Potenzial der Systeme für die Praxis unterstreicht.Der Erfolg hängt von kleinen Maßnahmen ab. Bewährt hat sich, das System nicht nur gut erreichbar bereitzustellen, sondern auch in Präventionskurse oder Gesundheitskampagnen zu integrieren. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement kann mit einem wöchentlichen Programm (z. B. „Achtsamkeit“ oder „Selbstliebe stärken“) gezielte Impulse setzen. Ein Online-Kalender zur Buchung verhindert Doppelbelegungen und fördert Verbindlichkeit – Bonuspunkte oder Challenges können die Nutzung zusätzlich attraktiv machen. Zu guter Letzt sollten auch Führungskräfte brainLight nutzen und es aktiv vorleben.Es beschreibt einen positiven, erfüllten Zustand bei der Arbeit und gilt in der Forschung als Gegenpol zum Burn-out. Es zeigt sich in Vitalität, Hingabe und vertieftem Arbeiten. Dass dies für Unternehmen besonders relevant ist, liegt auf der Hand – denn engagierte Mitarbeitende fördern die Produktivität, senken die Fluktuation und stärken ein gesundes Arbeitsklima.