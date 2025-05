Ausgabe #178 – Sommervibes & Frauengesundheit

Wenn die Tage länger werden, die Sonne unsere Haut wärmt und das Leben sich wieder stärker nach draußen verlagert, beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Der Sommer steht für Aufbruch, Leichtigkeit und neue Erlebnisse – sei es in der Ferne oder ganz in der Nähe. Ob eine spontane Städtereise, ein ausgedehnter Spaziergang durch mediterrane Gassen oder ein Badetag am See – der Sommer bietet ideale Bedingungen, um neue Orte zu entdecken und dem Alltag zu entfliehen. Aber auch Zuhause, auf Balkonien oder im eigenen Garten, lässt sich die warme Jahreszeit in vollen Zügen auskosten. Wie wäre es mit einem geselligen BBQ-Abend oder einem fruchtigen Cocktail unter freiem Himmel? Barkeeper Nic Shanker verrät uns im Interview, welche Drinks diesen Sommer besonders angesagt sind.Natürlich denken wir im Sommer nicht nur an Genuss, sondern auch an unsere Gesundheit. Denn Hitze, UV-Strahlen und starke Sonneneinstrahlung fordern Körper und Haut heraus. Wir zeigen, worauf Sie achten sollten, um fit und geschützt durch heiße Tage zu kommen. Gleichzeitig werfen wir einen besonderen Blick auf die Bedürfnisse von Frauen – denn der Sommer wirkt sich nicht nur positiv auf die Stimmung aus, sondern bringt auch hormonelle Veränderungen mit sich, die das Wohlbefinden beeinflussen. In unserem Gesundheitsteil sprechen wir offen über Themen wie Kinderwunsch, Zyklus, Menopause und darüber, wie sich Frauen in jeder Lebensphase kraftvoll und wohl fühlen können.Ein weiteres Highlight: unser Fokus auf Beauty & Ästhetik. Denn wenn Sonne, Schweiß und Salzwasser an Haut und Haaren zerren, ist die richtige Pflege entscheidend. Wir stellen innovative Produkte und Pflegeroutinen vor, die individuell auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sind – und beleuchten gleichzeitig größere Fragen: Was bedeutet Schönheit eigentlich heute? Wie lässt sich ein gesunder, aktiver Lebensstil mit innerer Balance verbinden? Und welche Rolle spielt dabei das Konzept der Longevity, also der bewussten, gesunden Lebensverlängerung?Unsere Kampagne soll eine Einladung sein, diesen Sommer in vollen Zügen zu genießen – mit Leichtigkeit, Selbstfürsorge und jeder Menge Inspiration.