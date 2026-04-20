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2026 markiert einen Neubeginn für Deutschlands Finanzsystem!

Die Zeit ist reif, dass der deutsche Finanzsektor mit voller Innovationskraft und Bereitschaft den Weg zu einem offenen und kooperativen Finanzsystem ebnet.

(lifePR) (Hamburg, )
Die Spielregeln ändern sich grundlegend: Banken und FinTechs treiben gemeinsam eine neue Ära voran. Vertrauen trifft auf Geschwindigkeit. Stabilität auf Innovation.

KI, Blockchain und digitale Assets sind dabei längst keine Buzzwords mehr, sie sind das Fundament von morgen. Doch bei aller Technologie gilt: Ohne Plan kein Gewinn. Ohne Wissen kein Vermögen. Finanzbildung wird zum Gamechanger. Wer versteht, wie Preise, Zinsen, Märkte und Finanzierung zusammenspielen, trifft bessere Entscheidungen und macht aus Unsicherheit echte Chancen, weiß auch Margarethe Honisch, Gründerin der Plattform fortunalista. Denn klar ist: Ein Depot ohne Wissen ist nur ein Produkt. Mit Finanzbildung wird es zur Superpower fürs Leben.

Auch Versicherungen bekommen laut Bastian Kunkel ein Upgrade: »Sie sind kein Gegenspieler des Kapitalmarkts, sondern dienen eher wie ein Übersetzer in lebenslange Sicherheit.«

Und egal ob Aktien, Krypto wie Ethereum oder klassische Werte wie Gold: die Möglichkeiten wachsen. Aber nur wer sie versteht, kann sie auch nutzen. Das Ziel? Ein Finanzsystem, das für alle zugänglich ist. Für Unternehmen, die Kapital einfacher bewegen wollen. Und für eine neue Generation, die nicht nur sparen, sondern smart investieren will.

Contentway GmbH

Contentway ist eine führende, preisgekrönte Content-Marketing-Agentur, die spezialisierte medienübergreifende Kampagnen erstellt. Die Kampagnen werden mit den führenden Tageszeitungen sowie online auf unseren Nachrichten- und Partner-Webseiten verbreitet.

Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Inhalte unserer Kunden ihr Zielpublikum erreichen und beeinflussen. Um ein Maximum an Aufmerksamkeit und Ergebnissen zu erzielen, werden alle unsere Kampagnen von Grund auf mit einem hohen Maß an journalistischer Qualität und strengen redaktionellen Richtlinien erstellt. Alle Kampagnen werden von uns intern produziert und über führende europäische Medien wie Tageszeitungen, Zeitschriften und viele der führenden Nachrichten- und Branchen-Websites verbreitet.

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