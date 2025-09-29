Kastenwagenforum erfolgreich in DigiCamper integriert

Erfolgreiche Migration – Bewährtes bleibt, Neues kommt hinzu
- Einheitliche Plattform: Was bisher zwei getrennte Systeme waren, ist nun vereint.
- Nahtlose Übernahme: Alle Themen, Kategorien und Diskussionen wurden übernommen und bleiben in gewohnter Form erhalten.
- Bekannte Navigation: Unter Community > Kastenwagen oder direkt über www.kastenwagenforum.de finden Nutzer ihr Forum wie gewohnt.
Neben der vertrauten Forenstruktur profitieren Mitglieder jetzt von den umfangreichen DigiCamper-Funktionen – alles zentral an einem Ort:
- Reiseplanung mit „Trips“
- Stellplatzsuche mit „Radar“
- Veranstaltungskalender für Treffen & Messen
- Kleinanzeigenmarkt für Reisemobile & Zubehör
- Digitales Reisetagebuch „Travelbook“
- … und vieles mehr
Über DigiCamper
DigiCamper ist die zentrale Plattform für Camper und Reisemobilisten. Neben Foren bietet DigiCamper innovative Funktionen zur Reiseplanung, Stellplatzsuche, Organisation von Community-Events sowie den Austausch über Technik, Fahrzeuge und Zubehör.