Kastenwagenforum erfolgreich in DigiCamper integriert

Eine neue Ära für Camper-Communities

Das traditionsreiche Kastenwagenforum ist ab sofort fester Bestandteil der Plattform DigiCamper. Nach einer intensiven Vorbereitungs- und Migrationsphase ist die Zusammenführung abgeschlossen – mit mehr als 600.000 Beiträgen und mehr als 40.000 Mitgliedern wurde eine der größten deutschsprachigen Camper-Communities erfolgreich in die moderne DigiCamper-Struktur eingebunden.

Erfolgreiche Migration – Bewährtes bleibt, Neues kommt hinzu


  • Einheitliche Plattform: Was bisher zwei getrennte Systeme waren, ist nun vereint.
  • Nahtlose Übernahme: Alle Themen, Kategorien und Diskussionen wurden übernommen und bleiben in gewohnter Form erhalten.
  • Bekannte Navigation: Unter Community > Kastenwagen oder direkt über www.kastenwagenforum.de finden Nutzer ihr Forum wie gewohnt.
Mehr Funktionen für Mitglieder

Neben der vertrauten Forenstruktur profitieren Mitglieder jetzt von den umfangreichen DigiCamper-Funktionen – alles zentral an einem Ort:
  • Reiseplanung mit „Trips“
  • Stellplatzsuche mit „Radar“
  • Veranstaltungskalender für Treffen & Messen
  • Kleinanzeigenmarkt für Reisemobile & Zubehör
  • Digitales Reisetagebuch „Travelbook“
  • … und vieles mehr 
Wer ausschließlich das Forum nutzen möchte, kann dies selbstverständlich weiterhin tun – wer die ganze Bandbreite entdecken möchte, erhält zusätzlichen Mehrwert rund um das Camperleben.

Über DigiCamper

DigiCamper ist die zentrale Plattform für Camper und Reisemobilisten. Neben Foren bietet DigiCamper innovative Funktionen zur Reiseplanung, Stellplatzsuche, Organisation von Community-Events sowie den Austausch über Technik, Fahrzeuge und Zubehör.

COMWORKS CORE GmbH

Die COMWORKS CORE GmbH entwickelt und produziert innovative Hard- und Softwarelösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.comworks.de .

