Camping 2.0 – DigiCamper präsentiert neue Radar Live Funktion

DigiCamper treibt die Digitalisierung des Urlaubs mit Camper und Wohnmobil mit Tempo voran. Online-Plattform, App, Community – mit immer neuen Funktionen verbinden die Macher Technologie und Lifestyle. Die Radar Live Funktion ist der nächste Schritt.



Immer mehr Menschen entdecken die Vorzüge des Individualurlaubs auf zwei, vier oder noch mehr Fahrzeugachsen. Die eigenen vier Wände auf Rädern bieten Unabhängigkeit, Komfort, Sicherheit und ein Maß an Flexibilität, das Pauschalurlauber oft vermissen. Laut einer repräsentativen Umfrage eines führenden europäischen Online-Marktplatz für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge aus dem Juli 2022 können sich bereits zwei Drittel der deutschen Autofahrenden vorstellen, einen Camping-Urlaub zu machen.



Für die Planung und Organisation des individuellen Urlaubs, insbesondere des zunehmend gefragten Campingplatz-Hoppings, dem geplanten oder spontanen Wechsel des Standortes, setzen gerade die neuen Camper-Generationen auf digitale Hilfsmittel und Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten.



Mit DigiCamper bietet die Rosenheimer COMWORKS CORE GmbH eine Online-Plattform, die Campern vielfältige Möglichkeiten bietet, die eigene Reise zu gestalten. Als APP für Android und iOS, sowie in einer Webversion für den Browser, begleitet DigiCamper die Nutzer und bietet auch während der Reise zahlreiche nützliche Funktionen für aktuelle Herausforderungen. Das von den Machern kontinuierlich weiterentwickelte Herzstück der Plattform bildet dabei, neben der stetig wachsenden Community, das DigiCamper Radar.



Auf der digitalen Weltkarte können Nutzer Orte markieren und so der Anwender-Community wertvolle Informationen für die eigene Reiseplanung zur Verfügung stellen. In unterschiedlichen Kategorien finden Nutzer geeignete Stellplätze für Fahrzeuge unterschiedlicher Größe, Waschplätze und -anlagen, Werkstätten oder Unterstellplätze und können jederzeit eigene Einträge ergänzen.



Als neuestes Feature verfügt das Radar zusätzlich über eine Live-Funktion. Mit ihr ist es Nutzern möglich, den eigenen Standort freizugeben und so von anderen gefunden oder virtuell auf ihrer Reise begleitet zu werden.



„Egal ob Sie Echtzeit-Informationen aus erster Hand über das geplante Reiseziel suchen, vor Ort Lust auf Kontakt zu Gleichgesinnten in Ihrer Nähe haben oder spontan Hilfe suchen: Mit der Live-Funktion finden Sie andere Nutzer in Ihrer Nähe oder werden von ihnen gefunden“, erklärt Josef Stuffer, Geschäftsführer der COMWORKS CORE GmbH, Entwickler von DigiCamper.com.



Die Freigabe des eigenen Live-Standortes ist dabei optional und kann jederzeit in der App deaktiviert werden. Darüber hinaus ist die Sichtbarkeit auf Nutzer beschränkt, die sich auf der Plattform mit Klarnamen angemeldet haben. Als bereits geplante Weiterentwicklung wird es zudem in Zukunft möglich sein, den eigenen Standort mit einer Art Unschärfe darzustellen: Ist die Funktion gewählt, wird der Standort nur unpräzise, zum Beispiel innerhalb einer Region dargestellt. Den genauen Standort können Nutzer dieses Features dann persönlich auf Nachfrage bekannt geben.



Außerdem können Nutzer Standorte manuell markieren. So ist es einerseits möglich, die Ankunft an einem Standort als Check-in kenntlich zu machen, andererseits kann die eigene Reise anhand von Standorten dokumentiert werden. So bieten sich Nutzer beispielsweise als Tippgeber für von Ihnen bereits besuchte Plätze an.



„Mit vielen der neuen Funktionen reagieren wir unmittelbar auf Anfragen und Anregungen aus unserer Community“, beschreibt Stuffer den Entwicklungsprozess. „Auf diese Weise wollen wir uns auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln und unser Alleinstellungsmerkmal als Anbieter aller Funktionen in einer einzigen App behaupten.“