Introvertiert, hochsensibel oder schüchtern - und doch erfolgreich im Beruf

neues Buch "Sie habens drauf" mit 15 Mutmachgeschichten leiser Leader

Hast du als introvertierter, schüchterner oder hochsensibler Mensch je das Gefühl gehabt, in der extrovertierten Geschäftswelt nicht mithalten zu können? Hast du gedacht, dass du dich verbiegen musst, nur um dann festzustellen, dass es alles nur noch schlimmer macht? Wenn ja, dann bist du nicht allein.



Der Verlag Colditz freut sich, die Veröffentlichung des Buches „Sie habens drauf" anzukündigen. Dieses Buch versammelt inspirierende Mutmachgeschichten von Menschen, die sich erfolgreich über diese Hindernisse hinweggesetzt haben. Indem sie gelernt haben, auf sich selbst zu hören und ihre einzigartigen Stärken zu finden, haben sie ihre Karriere und ihr Leben nachhaltig verändert.



Was haben die 15 Autorinnen und Autoren dieses Buches gemeinsam? Sie sind entweder introvertiert und/oder hochsensibel oder waren früher schüchtern. Oder eine Mischung daraus. Trotzdem sind sie alle beruflich erfolgreich, sei es als Selbstständige, Angestellte oder Führungskräfte. In „Sie habens drauf“ erzählen sie in 15 individuellen, inspirierenden und ermutigenden Geschichten, wie sie diesen Erfolg erreicht haben.



Dieses Buch bietet mit seinen 176 Seiten jedoch mehr als nur Geschichten. Es enthält Arbeitsblätter zum Herunterladen, weiterführende Links der Mitwirkenden und sogar Platz für eigene Notizen. So können die Erkenntnisse der Autorinnen und Autoren sofort auf das eigene Leben angewandt werden.



Die Herausgeberin Ricarda Colditz, selbst introvertiert, hat den Verlag für Introvertierte im Business gegründet. Ihre Vision ist es, das Thema Introvertiertheit noch sichtbarer und zugänglicher zu machen und mit Vorurteilen aufzuräumen. In diesem Sinne bringt sie regelmäßig spannende Menschen in Gemeinschaftsbuchprojekten zusammen, um zu zeigen: Introvertiertheit ist kein Mangel.



„Sie habens drauf" enthält ein Vorwort von Dr. Isabell Lisberg-Haag. Die Autorinnen und Autoren dieses Buches sind Dr. Gianna Brummer, Angelika Bungert-Stüttgen, Ute Drechsler, Angela Elis, Detlef Gumze, Jakob Hager, Julian Heck, Andreas Hoffmann, Kathrin Hoppe, Chris Jahnke, Christina Jokilehto, Celine Nadolny, Sebastian Pape, Peter Roos und Dr. Susanne Undisz.



„Sie habens drauf" ist ab sofort im Buchhandel als Taschenbuch und E-Book erhältlich.



„Dieses Buch ist eine Quelle der Inspiration für all jene, die das Gefühl haben, in einer lauten Welt unterzugehen", sagt die Herausgeberin des Buches. „Es zeigt, dass leise Leader ihre Einzigartigkeit in der Geschäftswelt nutzen können und dass Introversion und Erfolg kein Widerspruch sind. Machen Sie sich bereit, Ihre eigenen Potenziale zu entdecken und Ihre Karriere auf ein neues Niveau zu heben."