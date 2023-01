Internationaler Tag der Introvertierten lobt leise Leute

Die Verlagsinhaberin Ricarda Colditz übersetzte das Buch von Matthew Pollard und veröffentlicht es unter dem Titel „Der Pfad der Introvertierten zum Verkaufen“, mit dem Untertitel: „Erkenne deine Vorteile und nutze sie.“ Die deutsche Ausgabe erscheint am 2. Januar, dem internationalen Tag der Introvertierten, als Hardcover und E-Book.Warum ein Buch, wie Introvertierte besser verkaufen können?Der Satz im Vorwort „Introvertierte sind die besseren Verkäufer“ überrascht den Leser. Viele Menschen nehmen erfolgreiche Geschäftsleute als extrovertierte Menschen wahr. Das Buch spricht introvertierte Selbständige an, die gern mit ihrer leisen und ruhigen Art ihre Werbung authentisch praktizieren. Der Inhalt spricht introvertierte Angestellte an, die ihren beruflichen Erfolg suchen.Was macht das Buch unschätzbar für Introvertierte?Der Autor widerspricht der allgemeinen Auffassung, dass Vertriebserfolg vom Redetalent und extrovertiertem Auftreten abhängt. Der introvertierte Leser erfährt, dass er für erfolgreiches Verkaufen nicht kontaktfreudig sein braucht. Er braucht nicht die Fähigkeiten eines Selbstdarstellers.Sein siebenteiliger Prozess hat leisem Verkaufspersonal auf der ganzen Welt bereits gezeigt, welchen Weg sie gehen müssen, um ihre natürlichen Stärken als Vorteil einzusetzen. Anhand einer Vielzahl an Beispielen erklärt Matthew, dass Verkaufen eine Fertigkeit ist, die jeder lernen kann.Das englische Original erschien 2018 unter dem Titel „The Introvert‘s Edge: How the Quiet and Shy Can Outsell Anyone“ im Verlag Amacom. Es wurde von Bookauthority als „Best Sales Book of all times“ ausgezeichnet.Der introvertierte Autor Matthew Pollard baute bis zu seinem 30. Lebensjahr fünf Multimillionen-Dollar-Unternehmen auf und rangierte bei globalgurus.org auf Platz 3 im Bereich Sales. Das vorliegende Buch wurde bereits von Harvard, Princeton, Neil Patel, Michael Gerber, Dr. Ivan Misner und Marshall Goldsmith gelobt.Hier kann das erste Kapitel kostenlos heruntergeladen werden: www.derpfadderintrovertierten.de/verkaufen oder www.verlag-colditz.de