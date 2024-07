Marvin Kaiser zur neuen Position als Head of Real Estate & Development bei den Cocoon Hotels

Die Cocoon Hotels freuen sich über Marvin Kaiser als neuen Head of Real Estate & Development. Mit seinem beeindruckenden Werdegang und seiner Leidenschaft für die Hotelbranche wird er das Wachstum der Hotelgruppe fördern und die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. Im Interview verrät Marvin seine Pläne.



Frage: Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Position als Head of Real Estate & Development bei den Cocoon Hotels, Marvin! Was hat dich dazu bewegt, diese Herausforderung anzunehmen?



Marvin Kaiser: Dankeschön! Ich freue mich riesig über die Chance ein Teil der Cocoon-Familie zu sein. Mein bisheriger Werdegang hat mir gezeigt, wie entscheidend eine starke strategische Entwicklung für den Erfolg eines Unternehmens ist. Bei den Cocoon Hotels sehe ich großes Potenzial, das ich mit meinem Know-how und meiner Leidenschaft für die Hotelbranche voll ausschöpfen möchte.



Frage: Du hast eine beeindruckende Karriere hinter dir, unter anderem bei einem führenden Münchner Hotelunternehmen und einem Spezialisten für Hotelimmobilien. Welche Erfahrungen möchtest du besonders in deine neue Rolle einbringen?



Marvin Kaiser: Meine Zeit als Leiter der Expansionsabteilung sowie als Investment Manager hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, innovative Ideen umzusetzen und Wachstumschancen nachhaltig und konsequent zu nutzen. Bei den Cocoon Hotels werde ich genau darauf setzen: neue Projekte entwickeln und das bestehende Portfolio optimieren, um die Präsenz am Markt weiter auszubauen.



Frage: Wie siehst du die Zukunft der Cocoon Hotels im Bereich Real Estate & Development?



Marvin Kaiser: Ich bin überzeugt, dass wir mit einem klaren Fokus auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit unsere Marktposition weiter ausbauen können. Gemeinsam mit meinem Team werde ich neue Projekte entwickeln und bestehende Immobilien optimal nutzen, um die Cocoon Hotels als erstklassige Wahl, nicht nur für Gäste, zu etablieren.



Frage: Zum Abschluss, was sind deine ersten Schritte als neuer Head of Real Estate & Development bei den Cocoon Hotels?



Marvin Kaiser: Nachdem mich das gesamte Team herzlich aufgenommen hat, evaluiere ich nun die laufenden Projekte. Mein Ziel ist es, eine solide Grundlage zu schaffen, um gemeinsam die erfolgreiche Zukunft der Cocoon Hotels zu gestalten.



Johannes Eckelmann, Eigentümer der Cocoon Hotels, äußerte sich begeistert: „Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Hotel- und Immobilienbranche ist Marvin nicht nur bestens vernetzt; er bringt auch das notwendige Know-how mit, um die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens voranzutreiben. Seine offene, humorvolle Art macht ihn zudem menschlich und zur idealen Besetzung für diesen wichtigen Posten. Wir freuen uns sehr ihn in der Cocoon Familie aufzunehmen.“

