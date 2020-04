Growth Camp - Cocoon & Eckelmann Hotels nutzen die Zeit für Online Trainings

Die 7 inhabergeführten Cocoon & Eckelmann Hotels in München sind leider derzeit wegen Corona geschlossen. Da kam Trainingsmanagerin Susanne Grill die Idee schnell eine Plattform für Online Trainings aufzustellen, damit die Mitarbeiter sich bequem von zuhause weiterbilden können und die Zeit auch sinnvoll nützen können. Schon länger wurde an einer Webseite für interne Trainings & Events gearbeitet. Die „Growth Camp“ Seite wurde gerade kurz vor der Krise fertiggestellt und sollte gelauncht werden aber dann musste schnell um geplant werden. Unter dem Reiter „Online Trainings“ befinden sich nun viele Empfehlungen für andere Webseiten, Tools & Videos zum Thema Weiterbildung: ob Babbel, eine Sprachenapp, kostenlose Youtube Tutorials für Microsoft Office, kostenlose Webinare sowie Fernlehrgänge wie der Hotelbetriebswirt oder Revenue Manager der DHA (Deutschehotelakademie), das „Studium für alle“ der IST sowie Webinare der Knigge Akademie. Besonders für die Azubis ist es nun wichtig am Ball zu bleiben. Hogafit, eine Onlineplattform der DEHOGA Akademie & AHGZ , hat eine Vielzahl von interaktiven Trainings, die den Lehrplanstoff der Auszubildenden begleiten. Wer noch mehr Tipps möchte einfach auf www.growthcamp.de by Cocoon & Eckelmann Hotels gehen. Fast täglich gibt es neue Online Trainings und das eigene Webinar Studio ist gerade in the making. Alle Empfehlungen sind übrigens nicht bezahlt sondern wurden von der Trainingsmanagerin Susanne Grill und den Azubis selbst recherchiert und getestet.Johannes Eckelmann, CEO der Cocoon & Eckelmann Hotels, ist begeistert von der Idee mit den Online Trainings und unterstützt diese gerne. „Mitarbeiter zu fördern und weiterzubilden war schon immer ein wichtiges Credo bei uns, seit Jahren unterstützen wir Mitarbeiter bei Schulungen und Fernstudien, sowohl zeitlich als auch finanziell“ so Johannes Eckelmann.Aber die Cocoon & Eckelmann Hotels haben sich während der Krise noch mehr einfallen lassen. So trifft sich das Management 2x wöchentlich zu einem virtuellen Zoom Call um aktuelle Entwicklungen zu besprechen. Alle 150 Mitarbeiter werden 1x wöchentlich mit einem Newsletter über News informiert. Das HR Team bietet 2x wöchentlich telefonische Seelsorge an und unterstützt auch bei privaten Herausforderungen. Auch finanziell steht man den Mitarbeitern zur Hilfe, so wurde ein hoteleigener Fonds ins Leben gerufen um gerade den geringverdienenden Mitarbeitern das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Und die Azubis treffen sich nun auch mehrmals pro Woche zu virtuellen Videocalls und arbeiten an Projekten fürs Marketing. Dabei entstand nun die eigene Azubi Instagram Seite @cocoon_azubis, die von den Azubis selbst verwaltet wird.„Seit über 25 Jahre ist Hotellerie meine Leidenschaft und so eine Krise habe ich noch nicht erlebt, aber wir werden das gemeinsam schaffen“ so der Chef Johannes Eckelmann. Er dankt in dieser schweren Zeit vor allem seinen Mitarbeitern, die ihm treu bleiben und auch von zuhause fleissig weiterarbeiten. Und er schaut positiv in die Zukunft und bleibt seinen Expansionsplänen treu. Gerade entsteht in München in der Lindwurmstrasse die nächste Generation „Cocoon Next“ und im Jahr 2021 folgt das erste Cocoon ausserhalb von München sowie im Jahr 2023 ein Longstayconcept zusammen mit Rischart.