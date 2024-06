Cocoon Hotels erhält GreenSign Hotel Level 4 Zertifizierung für herausragende Nachhaltigkeit

Ein Schritt weiter auf dem Weg zu einer grüneren Zukunft: Die Münchner Hotelgruppe Cocoon zeigt ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit – seit Februar 2024 sind alle Standorte mit dem renommierten GreenSign Hotel Level 4 zertifiziert. Dieser Meilenstein unterstreicht den Einsatz des Unternehmens und seines engagierten Teams für soziale und ökologische Verantwortung.



Die Geschichte der Cocoon Hotels ist geprägt von einer leidenschaftlichen Vision: die Transformation des klassischen Hotels in eine nachhaltige Oase. Seit Jahren verfolgt das Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die auf den Leitlinien der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung basiert. Neben daraus resultierenden Maßnahmen wie der Teilnahme an der Refill Deutschland Initiative oder dem Umstieg auf Ökostrom, setzt das Hotelmanagement dafür auch auf kreative und innovative Ansätze: Als erste Hotelgruppe hat Cocoon die GreenRate eingeführt, bei der die Zimmerreinigung während eines Aufenthalts nur auf explizite Nachfrage erfolgt. Beim Teamfrühstück, bei dem alle Mitarbeitenden gemeinsam vom Gästebuffet frühstücken, wird nicht nur der Teamzusammenhalt gestärkt, sondern auch die Lebensmittelverschwendung erheblich reduziert. Die Hotelgruppe stellt so unter Beweis, dass wirtschaftliche Ziele und Nachhaltigkeit vereinbar sind. Zeit, ihre Bemühungen durch eine umfassende Zertifizierung des GreenSign Instituts bestätigen zu lassen.



“GreenSign steht für eine neue Ära in der Hotellerie, in der ökologische Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen. Wir von Cocoon sind sehr stolz darauf, Teil dieses wichtigen Netzwerks zu sein”, freut sich Harald Witulski, CEO der Cocoon Hotels. “Der Einstieg auf zweithöchstem GreenSign Level zeigt, dass unsere Maßnahmen nicht nur wirksam sind, sondern auch von einer anerkannten Instanz belegt und wertgeschätzt werden. Sie ist auch ein Versprechen an unsere Gäste und Mitarbeitenden – dass wir unsere Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen ernst nehmen und uns weiterhin kontinuierlich für eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft für alle einsetzen.”

(lifePR) (