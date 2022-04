(Bau-) Stellenparty - neues Lifestylehotel Cocoon Salzburg sucht Teammember

Ab Juni 2022 wird das neue Cocoon Hotel die Salzburger Innenstadt bereichern. Für das Opening werden noch außergewöhnliche Talente gesucht, die sich gemeinsam mit den Cocoon Hotels auf eine aufregende Reise begeben wollen. Dafür hat man sich etwas ganz Besonderes überlegt: auf einer (Bau-) Stellenparty können Interessierte und Bewerber unter dem Motto „Peek Inside“ schon mal Cocoonluft schnuppern und einen Blick hinter die Kulisse eines Hotelbaus werfen.Das Event findet am Mittwoch, 27.04.2022 ab 17 Uhr im neuen Cocoon Salzburg in der Rainerstrasse 29, direkt am Hauptbahnhof, statt. Die Baustelle befindet sich in den letzten Zügen und in lockerer Atmosphäre können direkt erste Kontakte geknüpft werden. Damit dem gemeinsamen Austausch nichts mehr im Wege steht, wird natürlich für lokale Schmankerl und Snacks sowie kühle Getränke gesorgt.Die Bewerber haben die einzigartige Chance, nicht nur die junge und innovative Hotelmarke bei ihrer spannenden Entwicklung zu begleiten, sondern auch Teil der Neueröffnung in Salzburg zu sein. Cocoon sucht Menschen, die mit Herz und Leidenschaft für die Hotellerie brennen, vor allem für die Bereiche Front Office, Night-Audit, Housekeeping und Frühstück. Der Einstieg ist ab 1. Mai möglich, gerne aber auch später. Kreative Initiativbewerbungen sind jederzeit willkommen.Cocoon steht für Herzlichkeit, Natürlichkeit und Vielfältigkeit. Diese Werte werden nicht nur gegenüber den Gästen gelebt, sondern auch unter den Mitarbeitern. Auf Weiterbildung wird bei Cocoon besonders Wert gelegt: neben vielen internen Trainings und Workshops werden auch externe Fortbildungen oder Sprachkurse finanziell unterstützt. Weitere Benefits sind kostenfreie Getränke, leckeres Power-Frühstück, Family und Friends Raten sowie Discounts für Essen und Getränke. Besonders beliebt sind auch die regelmäßigen Teamevents oder Trendtouren. Und egal ob Geschäftsleitung oder Azubi – alle duzen sich!Herzstück des neuen Cocoon Salzburgs ist die Hotelmanagerin Elfi Harrer. Sie ist nicht nur studierte Tourismusfachwirtin, sondern zudem noch Ausbilderin. Die gebürtige Österreicherin bringt langjährige Erfahrungen, sowohl als Direktorin des berühmten Achat Hotel zum Hirschen in Salzburg, als auch aus internationalen Hotelketten mit.Das Designkonzept in Salzburg greift die Neuentwicklung des derzeit in München entstehenden Flagship Hotels von „Cocoon Next“ auf, welches für die neugenerierte und etablierte Münchner Marke steht. Dabei findet die Rückbesinnung auf die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „Cocoon“ (Kokon) statt. Die Neueröffnung des Lifestyle Hotels ist für Juni angesetzt und bietet den perfekten Einstieg in die bevorstehende Sommersaison.Um Anmeldung für die (Bau-) Stellenparty wird gebeten an lara.doll@cocoon-hotels.de - Anmeldeschluss ist der 22.04.2022. Gerne kann man sich auch schon vorab auf der Hotelwebseite bewerben oder über die Cocoon Hotels informieren: https://cocoon-hotels.de/de/jobs.html