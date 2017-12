Sanfter Drogen Entzug bei Crystal Meth | The Hoffmann Centre

Crystal Meth ist längst eine "gesellschaftsfähige" Droge, deren Gefahr auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Erst kürzlich machte die Black Eyed Peas Sängerin Fergie Schlagzeilen, dass sie selbst über Jahre abhängig von Crystal Meth war und dadurch Psychosen bekam. Stress, Überforderung im Beruf oder private Probleme führen viele Menschen in die Drogensucht, aus der es ohne einen wirklichen Drogen Entzug kein Entrinnen gibt.



Selbstbestimmung und Selbstverantwortung neu übernehmen



Sanft und effektiv ist ein Drogen Entzug mit dem Programm CLEAN & FREE möglich, so dass Sie Ihr Leben wieder in die eigenen Hände nehmen und die Kontrolle über sich erlangen können. Verlassen Sie sich bei The Hoffmann Centre auf Diskretion und Empathie, auf Expertise und einen wirkungsvollen Drogen Entzug ohne schmerzhafte Entzugserscheinungen und Beeinträchtigungen.



Die erschreckende Beichte von Fergie ist kein Einzelfall. Crystal Meth ist nicht nur an Bahnhöfen oder in Parks, sondern auch in gehobenen Kreisen zu finden. Die gefährliche und Psychosen sowie Demenz begünstigende Droge wirkt sich nachhaltig auf die Seele und den Körper aus. Schnelle und sanfte Hilfe ist notwendig, damit das Leben wieder selbst bestimmt werden und nach den eigenen Prämissen geführt werden kann. Dabei spielen Diskretion und die Persönlichkeit im Drogen Entzug eine sehr wichtige Rolle. Wird die Drogensucht bekannt, führt dies in der Regel zu gesellschaftlichen, beruflichen und familiären Problemen. Das CLEAN & FREE Programm in The Hoffmann Centre macht einen Drogen Entzug nicht nur sanft und ohne die gefürchteten Entzugserscheinungen, sondern auch ohne nach außen dringende Informationen möglich.



Der Weg zurück ins alte Leben oder eine vollständige Neuorientierung sind nach einem sanften Drogen Entzug möglich. Dabei geht es nicht um eine Ersatzdroge, sondern um die mentale neue Einstellung zum Leben und dem Umgang mit Rauschmitteln. Jeder kann einen Drogen Entzug schaffen und nach dem Entzug ein neues und drogenfreies Leben führen.



CLEAN & FREE wirkt gegen das Suchtverhalten



Um einen effektiven Drogen Entzug zu bewirken, müssen Betroffene ihr Leben unter die Lupe nehmen und den Auslöser für die Drogensucht finden. In Kombination der Abstellung dieser Ursachen mit dem sanften Entzug durch das CLEAN & FREE Programm programmiert sich das Hirn neu und das Verlangen nach Crystal Meth klingt ab. Bei einem Rauschmittel wie Crystal Meth ist eine schnelle Handlung notwendig. Die Droge beeinträchtigt nicht nur das Hirn und die Selbstbestimmung, sondern breitet sich zerstörerisch im gesamten Körper aus und führt zur kontinuierlichen Abnahme jeglicher Selbstbestimmung und Selbstverantwortung.



The Hoffmann Centre verfügt über langjährige Erfahrung im sanften Drogen Entzug und ist Ihr Ansprechpartner, wenn Sie sich von der Sucht lösen und ein neues Leben beginnen möchten.



Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zum Erstgespräch und erfahren, wie Sie dank CLEAN & FREE in kurzer Zeit drogenfrei und ohne das Ihren Alltag beeinträchtigende Suchtverhalten leben können. Auf sanfte Art verlieren Sie den Trigger, der Sie wieder und wieder zu Crystal Meth greifen und die Droge Ihr Leben bestimmen lässt. Befreien Sie sich von Ihrer Sucht und vertrauen auf unsere fachkundige Unterstützung.

COACHING by HOFFMANN

THE HOFFMANN CENTRE ... für alternative Suchtbefreiung und holistischer Therapy, wird Ihnen helfen schnell und sanft aus Ihrer Suchtproblematik auszusteigen. Ohne unangenehme Begleiterscheinungen einer konventionellen Behandlung in einer Klinik.

Unser Angebot richtet sich ausschliesslich an Selbstzahler, die wieder Ihre Selbstkontrolle zurückgewinnen möchten und nur wenig Zeit haben.

Diskretion steht bei uns an erster Stelle.



Wählen Sie aus unserem Angebot:

1.) Privat Gruppen Coaching mit Entgiftung & Revitalisierung in diskreter 6er Gruppe

2.) Einzel-Coaching auf Gozo/Malta in einem wunderschönen Farmhouse.

3.) Einzel-Coaching weltweit, wo immer Sie möchten!



Ich freue mich mit meinem Team darauf, Sie persönlich kennenzulernen und aus Ihrer Suchtproblematik begleiten zu dürfen.



Nutzen Sie meine über 22 Jahre Erfahrung mit über 4000 Betroffenen in den letzten Jahren um schnell und sanft, sowie respektvoll aus der Sucht begleitet zu werden.

Weitere Infos finden Sie unter: www.cleananfree.eu/de oder rufen Sie mich kostenlos unter der Nummer 00800 7237 16 von D-AT-CH-UK-IT an.



