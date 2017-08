High-End-One-to-One-Coaching: In 10 Tagen suchtfrei

Hoffmann: "Wenn die Sucht im Kopf beginnt, ist eine neuro-linguistische Programmierung mit Orientierung auf neue Verhaltensmuster die sicherste Chance auf ein suchtfreies Leben. Genau an diesem Punkt setzt das High-End-One-to-One-Coaching an und wirkt innerhalb von zehn Tagen Coaching-Zeitraum."Manager und viele unter Stress stehende, im Business täglich herausgeforderte und mit viel Verantwortung betraute Menschen neigen zu Suchtverhalten. Ein kalter Alkoholentzug oder Drogenentzug kommen nicht in Frage, da Diskretion und der Zeitfaktor zwei primäre Faktoren im Leben vielbeschäftigter Menschen sind."Die Sucht darf nicht bekannt werden. Niemand darf davon oder vom Alkoholentzug und einem Drogenentzug erfahren." Mit dieser Bitte treten in der gehobenen Gesellschaft befindliche Menschen an Hans R. Hoffmann heran. Das High-End-One-to-One-Coaching erfüllt diesen Wunsch und sorgt binnen zehn Tagen für eine völlig neue mentale Ausrichtung, die das Leben wieder selbst bestimmen und vom Opfer zum eigenen Schöpfer werden lässt."Es ist der Umgang mit Problemen und außergewöhnlichen Situationen, der in die Sucht führt und im Alkohol oder in Drogen die einzige Möglichkeit zur Problemlösung erkennen lässt" - Hans R. Hoffmann lenkt diese Gedanken in seinem mentalen Coaching in eine neue Richtung und zeigt Kursteilnehmern, wie sie mit ihren Gewohnheiten abschließen und alte Rituale beenden können."Es wird Platz für neue Ideen geschaffen", so Hoffmann. "Im High-End-One-to-One-Coaching steht der Betroffene in seiner Gesamtheit als Mensch im Augenmerk und erfährt, wie er sich selbst steuern und sein Leben wieder unter dem Fokus der Selbstbestimmung führen kann."Um Gewohnheiten abzustellen und neue Perspektiven zu erkennen, sind ein kalter schmerzhafter Drogenentzug oder ein Alkoholentzug in der Klinik und mit Verordnung einer lebenslangen Abstinenz unnötig. Aus dem High-End-One-to-One-Coaching entlässt Hans R. Hoffmann keine trockenen Alkoholiker, sondern Menschen, die wieder einen Sinn im Leben sehen und sich dessen bewusst sind, dass sie mit Willensstärke und positiven Gedanken zum Lenker ihres Glücks und ihres Alltags werden.NLP ermöglicht eine Persönlichkeitsveränderung und damit den Bruch mit ritualisierten Gewohnheiten, zu denen die Alkohol- und Drogensucht sowie die Medikamentenabhängigkeit und alle weiteren Süchte zählen. Suchtverhalten ist ein Kreislauf, der sich durch die Einnahme einer neuen Perspektive durchbrechen und aus dem Leben der Betroffenen streichen lässt.Mit Empathie und Kompetenz, mentalem Einfühlungsvermögen und maximaler Diskretion führt das High-End-One-to-One-Coaching zu einem suchtfreien Leben. Clean & Free löscht Suchtmuster und basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Psychologie, der Hirnforschung und Verhaltensforschung. Die Suchtbefreiung führt zu selbstbestimmten und selbstbewussten Menschen ohne ein Rückfallrisiko.Video: https://www.youtube.com/watch?v=C00s0qgMKs8