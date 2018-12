Diskreter Alkohol oder Drogen Entzug für Manager und Führungskräfte, nur exklusive Einzelbehandlung

30.12.18

Mit seinem CLEAN AND FREE®-Programm ist Mindset-Experte Hans R. Hoffmann die Top-Adresse für die ultimative, sanfte Suchtbefreiung von Alkohol, Drogen und Medikamenten.Sein weltweit einzigartiges Verfahren befreit Betroffene in wenigen Tagen körperlich und mental von ihrer Sucht. Mehr als 4.000 Personen haben mit CLEAN AND FREE® bisher ihr Leben wieder in den Griff bekommen können. https://www.cleanandfree.eu Die fortschrittliche Vorgehensweise mit extremer Therapieverkürzung ist eine (R)Evolution gegenüber den althergebrachten Langzeit-Suchttherapien - bildlich vergleichbar mit der Schnelligkeit einer E-Mail gegenüber der Zustellung von Briefen durch eine Postkutsche.CLEAN AND FREE® steht als Marke für Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Professionalität, Qualität und Resultate. Glaubwürdig und nachweislich bricht Hans R. Hoffmann alle Klischees der Suchtbehandlung. Denn nichts verändert nachhaltiger, als die Behandlung der Ursache statt der Symptome.In interessanten Dokumentationen, Fachberichten und Interviews überrascht der Vater der Methode mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychologie, der Gehirnforschung, der Psycho-Neuro-Immunologie und deren Kombination in der Praxis.Übliche Suchtursachen Ungünstige Lebensumstände, schicksalhafte Erlebnisse, aber auch handfeste biochemische Ursachen können eine Suchtneigung jeglicher Art verursachen.Das Schmerzregulierungssystem hat eine wesentliche Steuerfunktion in der Schmerzverarbeitung und wirkt abwechselnd warnend und belohnend. Die Schmerzempfindung als Warnsignal ist für unseren Organismus von ernormer Wichtigkeit. Bei Verletzungen und Organschäden warnt er uns zu handeln. Manche Menschen vertragen Schmerz leichter, die anderen schwerer.Schmerzmittel, Alkohol oder Drogen können diese Funktion ersetzen oder zusätzlich anregen und die Schmerzen lindern oder künstlich Wohlgefühle erzeugen. Suchtneigung hat verschiedene Ursachen. So muss man diese Ursachen suchen und finden, um die Neigung zur Sucht zu bekämpfen. Das ist die Aufgabe von Sucht- und Mental-Spezialist Hans Hoffmann.Die Sucht ist nicht eine Erkrankung der Seele, verursacht aber oft seelische Erkrankungen. Die meisten Betroffenen sind auch nicht wirklich körperlich krank. Sie leiden hingegen an einer gedanklichen Abhängigkeit, welche letztendlich die Sucht nach den Emotionen ist, die durch den Alkohol, Medikamente oder Drogen ausgelöst wird.Altmodische Behandlungen setzen beispielsweise ausschließlich auf totale Abstinenz vom Alkohol. Die entsprechenden Rückfall-Quoten sprechen auch eine deutliche Sprache. 80 bis 90 Prozent werden kurz nach der Entgiftung wieder rückfällig und verlieren den Mut, das ganze Prozedere noch einmal durchzumachen!Endlich frei von der Sucht Mit seinem ultimative Programm zur sanften Suchtbefreiung ermöglicht Hans Hoffmann Freiheit ohne lebenslange Abstinenz. "Bei mir in der Einzelbehandlung lernen die Teilnehmer schrittweise. Sie erfahren, wie einfach es sein kann vom Alkohol wegzukommen oder sich die Kontrolle zurück zu holen. Das geschieht innerhalb von sieben Tagen", so der gefragte Suchtcoach. CLEAN AND FREE steht für "clean" (deutsch: sauber, befreit) vom Alkohol und "free" (frei) steht für Freiheit im gesamten Tun und Handeln.Die entspannte Atmosphäre trägt hierzu bei. Hoffmanns Seminar-Teilnehmer fühlen sich nicht als unmündige Patienten, sondern werden wieder Schöpfer ihrer Realität.Seinen respektvollen, humanen und individuellen Umgang mit Betroffenen wissen die Teilnehmer zu schätzen, auch der Diskretion wegen, die bei dem symphatischen Experten an erster Stelle steht! Aus seinem Behandlungsparadies verabschiedet er keine "trockenen Alkoholiker", sondern selbstbestimmte Menschen! Wer „Sucht“, der findet irgendwann CLEAN AND FREE®.Sagen Sie es weiter, damit das Finden schneller gelingt.