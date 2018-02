Der Geheimtipp für Manager, Unternehmer und Freiberufler mit Suchtproblematik

Die Abhängigkeit von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ist in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr. Täglich neue und immer schwierigere Aufgaben, weniger Freizeit, ständige Sorgen um die Finanzen und die eigene Existenz prägen den Alltag spürbar. Je mehr Verantwortung Sie tragen, umso größer sind Ihre Ängste zu versagen und umso höher das Risiko ein Suchtverhalten zu entwickeln. Als Unternehmer oder Manager versuchen Sie alles, um nicht in der Öffentlichkeit entdeckt und darauf angesprochen zu werden. Dies bringt Sie in einen gefährlichen Kreislauf, der die Selbstverantwortung für Ihr Leben gefährdet und Süchten den Weg ebnet.Mit CLEAN AND FREE® bietet Hans Hoffmann Ihnen in nur 8 Tagen eine sanfte und diskrete Methode, die den Alkoholentzug, den Drogenentzug und Medikamentenentzug ermöglicht und Sie Ihr Leben wieder in die eigene Hand nehmen lässt. www.drogen-alkohol-entzug.de Eine neue Methode als alternative SuchttherapieDer klassische Drogenentzug oder Alkoholentzug ist in der Regel mit starken psychischen und körperlichen Schmerzen verbunden. Sie möchten Ihren Beruf nicht aufgeben und können nicht ausfallen, um einen Drogen- oder Medikamentenentzug vorzunehmen? Sie legen Wert darauf, dass niemand von Ihrer Sucht erfährt und es zum Thema macht? Sie wünschen sich ein angenehmes und entspanntes Ambiente um Ihre Suchtproblematik nachhältig zu Bearbeiten?Hans Hoffmann, Naturheilpraktiker & Mental Coach bietet Ihnen ein effizientes Behandlungskonzept an das Ihnen ein "cleanes" nüchternes, selbstbestimmtes Leben ohne Suchtverhalten ermöglicht. CLEAN AND FREE® basiert nicht auf dem Therapieziel der absoluten Abstinenz, sondern auf dem kontrollierten, selbstbestimmten Umgang mit alkoholischen Getränken als Folge eines gezielten Umdenkens. Hans Hoffmann zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Leben neu ordnen und wieder Herr Ihrer Entscheidungen und Handlungen werden. Diese neue Methode im Drogenentzug, im Alkoholentzug oder Medikamentenentzug ist ohne schmerzhafte Begleiterscheinungen und bietet Ihnen die Chance, wieder frei und selbstbestimmt zu agieren. Das Prinzip basiert auf der Bewusstwerdung Ihres Suchtverhaltens, der Abstellung destruktiver und suchtfördernder Verhaltensmuster sowie der Neuorientierung Ihrer Gedanken. "Wo ein positiver Gedanke ist, bleibt kein Platz für negative und destruktive Gedankenkonstruktionen." Dies ist keine Metapher, sondern die Realität. Mit CLEAN AND FREE® begleitet Hans Hoffmann Sie auf dem Weg in Ihr neues Leben, in dem Sie Probleme nicht länger als Einschränkung, sondern als Input für die Suche nach einer Lösung betrachten. Sie werden progressiv, handlungs- sowie entscheidungsfreudig und spüren, wie sich eine völlig neue Energie in Ihnen entwickelt.Dabei geht es nicht darum, nach einem Alkoholentzug ein Leben als "trockener Alkoholiker" zu führen. Die individuelle Neuprogrammierung mit CLEAN AND FREE® ermöglicht Ihnen ein suchtfreies Leben in Selbstkontrolle, ohne dass Sie der Abstinenz frönen und stigmatisiert als trockener Alkoholiker durchs Leben gehen.Diskretion und Erfolg beim Entzug ohne EntzugserscheinungenDieser oben beschriebene sanfte Weg ist effektiv und bringt keine der gefürchteten Entzugserscheinungen mit sich. CLEAN AND FREE® bietet Ihnen die Diskretion, auf die Sie in Ihrer beruflichen Position und im Privatleben Wert legen. Integrieren Sie die Tools dieses Coachings in Ihren Alltag und Sie werden merken, dass der Alkoholentzug, Drogenentzug und Medikamentenentzug für ein dauerhaftes Leben ohne Suchtmittel sorgen. Ihre Lebensfreude steigt und Sie werden mit emotionalem Stress, Überlastung im Beruf und privaten Schwierigkeiten fortan viel konstruktiver umgehen. In den letzten 22 Jahren haben unzählige Klienten mit CLEAN AND FREE® den Weg in ein Leben ohne Suchtverhalten geschafft und leben nach einem Konzept, das Hans Hoffmann gemeinsam mit ihnen entwickelt und auf ihren Alltag sowie den persönlichen Suchtauslöser abgestimmt hat.Fragen Sie nach der intensiven ONE to ONE Detox- und Suchtbehandlung