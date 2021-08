Wie man sein Hab und Gut vor Nässe schützen kann

Die Hochwasserkatastrophen der letzten Wochen haben die Menschen besonders dafür sensibilisiert, dass es keine gute Idee ist, seine Sachen in Kartons im Keller aufzubewahren. Aber es muss ja nicht immer gleich eine Flut hereinbrechen. Grundwasser genügt, um viel Schaden an den Gütern anzurichten, die im Keller oder im Erdgeschoss gelagert werden. Selbst Kellerräume, die man trocken nennen würde, sind für viele Dinge noch zu feucht: z.B. für wichtige Akten und Dokumente.



Die Firma CLICKBOX bietet ein breites Spektrum an wasserdichten Aufbewahrungsboxen an, mit denen Sie Wichtiges feuchtigkeitsgeschützt aufbewahren können. Ganz neu können wir wasserdichte Boxen in großen Größen anbieten, die es bisher nicht gab. Die JUMBO-DRY-BOXEN gibt es mit 130 Liter Volumen und sogar mit 160 Liter Volumen – wahre Jumbos also. Damit wird es möglich, auch Güter geschützt zu verpacken, die bisher einfach zu groß dafür waren.



Im Deckel ist eine Profil-Gummidichtung eingesetzt. Außerdem wird der Deckel mit sechs Spannverschlüssen rundum fest auf den Korpus gedrückt. So wird auch bei diesen großen Boxen die Dichtheit ermöglicht. Natürlich ist die Box auch entsprechend stabil konstruiert, um ordentlich Gewicht aufnehmen zu können. Sie ist auch hervorragend aufeinander stapelbar.



Eine schwere Box soll auch noch bewegt werden können. Deshalb hat sie auf einer Seite Laufrollen, die auf stabilen Metallachsen gelagert sind und auf der anderen Seite einen Tragegriff. So kann sie ähnlich bequem wie ein Trolley oder ein Hartschalenkoffer bewegt werden.



Neben der Prävention vor Hochwasserschäden gibt es selbstverständlich unzählige weitere Einsatzgebiete, bei denen JUMBO-DRY-BOXEN ihre Fähigkeiten zeigen können. Beim Camping und beim Wassersport, wo es schon mal nass zugeht. Sie ist auch als Scuba-Box für den Tauchsport wie geschaffen. Für die Jagd oder für den Angelsport bietet sie sich ebenfalls an. Und selbstverständlich ist sie die optimale Aufbewahrung für empfindliches Equipment von Einsatzdiensten, Rettungsdiensten, der Feuerwehr. Nicht zu vergessen: Forschungsexpeditionen können empfindliche Instrumente darin trocken und sicher unterbringen.



In einer wasserdichten Kunststoffbox mit bis zu 160 Litern Fassungsvermögen wird auch eine ganze Menge Luft eingeschlossen. Wenn dies warme Luft ist, enthält sie auch viel Feuchtigkeit, die sich dann im kalten Keller als Tau absetzt. Diesen Tau können Sie mit zwei Maßnahmen verhindern: Sie können die Box im kalten Keller packen, also dort, wo sie auch gelagert werden soll. Oder sie legen einige Beutelchen Silica-Gel bei, die die Luftfeuchtigkeit in der Box binden.

(lifePR) (