Neu im CLICKBOX-Sortiment: nachhaltige Transportboxen von IRIS OHYAMA

Die Firma CLICKBOX, die in ihrer World-of-Boxes ein umfassendes Angebot an Kunststoffboxen für die verschiedensten Einsatzzwecke führt, hat ihr Sortiment erweitert. Neu dabei sind Transportboxen von IRIS OHYAMA.



Hergestellt sind diese Boxen aus Polypropylen (PP) und damit voll recyclingfähig. Außerdem enthalten diese Boxen bereits einen Anteil an Rezyclat, also PP, dass schon einmal den Recyclingkreislauf durchlaufen hat. Damit leisten diese Transportboxen ihren Beitrag zur Ressourcenschonung. Zudem schützen Kunststoffboxen das Transportgut viel besser und für längere Dauer als Kartonagenverpackungen und sich auch unter diesem Aspekt nachhaltiger.



Diese sehr stabilen Boxen sind als Mehrwegbehälter für den Warenverkehr geschaffen. Natürlich sind sie auch als robuste, stapelbare Aufbewahrungsboxen bestens geeignet. Alle IRIS Transportboxen werden inklusive Deckel geliefert und lassen sich bei aufgesetztem Deckel standsicher aufeinander stapeln. Leere Boxen können platzsparend ineinander gesteckt werden. Man spricht hier von nestbaren oder schachtelbaren Boxen. Genestet lassen sich bis zu 80% Lagerplatz einsparen, wenn die Boxen gerade nicht im Einsatz sind. Übrigens sind diese IRIS Boxen aufgrund ihrer Robustheit ideal für Handwerker oder für Do-it-yourself, um Werkzeug oder Material darin zu transportieren oder aufzubewahren.



IRIS Transportboxen gibt es mit zwei verschiedenen Deckelversionen: Der silbergraue Deckel wird mit mit zwei Verschlussklappen auf dem Behälter befestigt. Der rote Deckel wird einfach aufgedrückt und rastet ein. Das Besondere am Mehrwegbehälter mit rotem Deckel ist, dass er mit Umreifungsband verschlossen werden kann. Der Deckel weist dafür Aussparungen auf, über die das Kunststoffband geführt werden kann. Damit ist das Transportgut versiegelt und wird vor unerwünschten Zugriffen geschützt.



Die verfügbaren Größen reichen von 21 Liter Volumen bis 68 Liter. Die Grundmaße gehen von 46 x 30 cm bis 64 x 45 cm. Das Grundmaß 59 x 39 cm ist für die Europalette optimiert. Zwölf Behälter passen mit optimaler Platznutzung ohne Überstände auf eine Europalette.