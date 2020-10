Kosmetik Organzier gegen Chaos im Beauty Sammelsurium

Kennen Sie das auch? Die Sammlung für Kosmetik Accesoires wächst immer weiter und wird dabei leider immer unübersichtlicher und unordentlicher? Stifte, Tupfer, Pinsel liegen irgendwann zusammen bei Gel Nagelfarben, Lippenstiften, Kajal-Stiften und Mascara und ergeben so ein unübersichtliches Kuddelmuddel.Unsere Sortierbox kann schnell und einfach Ordnung in die meisten dieser Utensilien bringen.1. Farbtiegel:Farbtiegel mit bis zu 3,4 cm Durchmesser lassen sich wunderbar in diesen Einsätzen zu einer übersichtlichen Farbpalette aufreihen. Bis zu 50 Farbtiegel mit 5ml passen so in einen Organizer. Solange die Tiegel nicht höher als 3 cm sind, können die Organizer auch sicher übereinander gestapelt werden.2. Nagellack und andere Kosmetikfarben:Ovale Nagellackflaschen lassen sich diagonal versetzt in den Fächern aufreihen. Auch hier lassen sich praktische Farbpaletten zusammenstellen, bei denen Sie die gesuchte Farbe ohne langes suchen finden können.3. Stifte und Pinsel:Stifte, Pinsel und andere längliche Beautyaccesoires wie Kajal oder Maskara bis 17 cm Länge lassen sich in den 10 Fächern ordentlich getrennt aufbewahren.