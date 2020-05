Aufbewahrungsbox für Mundschutzmasken

Schutzmasken trägt man normalerweise nicht den ganzen Tag, sondern nur dort, wo es notwendig und behördlich geboten ist, z.B. im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen oder bei besonderen Einsätzen (Feuerwehr, Polizei, Sanitäter). Jeder ist aber froh, wenn er den Mundschutz gerade nicht tragen muss. Besonders in der warmen Jahreszeit ist man dankbar, wenn man die Maske erst aufsetzen muss, sobald es nötig wird. Damit der Mundschutz bis dahin sauber bleibt, benötigt man eine handliche und hygienische Aufbewahrungsbox, die sich leicht überall hin mitnehmen lässt.Beispiel: Sie laufen von zuhause zum Bahnhof und holen dort die Aufbewahrungsbox mit der Maske aus der Tasche. So bleibt die Maske bis zum Gebrauch sauber und hygienisch.Hier zeigen wir Ihnen einige Kunststoffboxen aus unserem Sortiment, mit denen Sie Masken hygienisch aufbewahren und transportieren können. Da die Schutzmasken ganz unterschiedlich groß und nicht gleichermaßen faltbar sind, stellen wir hier eine kleine, erprobte Auswahl an Möglichkeiten vor.Wer eine Aufbewahrungslösung für unterwegs braucht, sucht vermutlich eher eine flache Scharnierdose ohne Ecken, bei der Deckel gleich dranhängt (Beispiel: Klickbox). Wer besonders großen Wert auf die keimfreie Aufbewahrung legt, greift am besten zu einer wasserdichten Dose mit dichtem Deckel (Beispiel: Lock & Lock). Für manche Anwendungen benötigt man allerdings auch ein gewisses Maß an Belüftung, damit die Atemfeuchtigkeit wieder aus der Maske entweichen kann. Die Boxen von Really Useful Box eignen sich besonders gut für diese Anwendung, da der Deckel zwar von oben gut vor spritz- oder Regenwasser schützt, aber dennoch nicht so dicht schließt, dass kein Luftaustausch mehr stattfinden kann. Manchmal benötigt man auch einfach nur eine Kunststoffbox um den Tagesvorrat sicher unterzubringen.Sie können aus einer Vielzahl von transparenten Kunststoffdosen mit Deckel auswählen. Welche genau für Ihre Anwendung passend ist, hängt allerdings von der Größe und Faltbarkeit Ihrer Schutzmasken ab. Achten Sie deshalb insbesondere auf die Innenmaße der Boxen.