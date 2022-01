Keine langen Leitungen!

Eine energiesparende Alternative ist der E-Kompaktdurchlauferhitzer CFX-U. Das Gerät wird direkt unter der Küchenspüle installiert und erhitzt dort das Wasser nach Bedarf. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bluetooth-Fernbedienung, mit der die Temperatur ganz bequem eingestellt werden kann. Zwei Speichertasten ermöglichen den schnellen Abruf der üblichen Nutztemperaturen in der Küche: milde 35°C zum Händewaschen und heiße 48°C zum Spülen. Selbstverständlich lässt sich aber auch jede Temperatur zwischen 20°C und 60°C auswählen.Das Gerät wurde speziell für Küchenspülen entwickelt.Daher sind die Abmessungen sehr klein ausgefallen (H 29,4 × B 17,7 × T 10,8 cm), was in der Enge von Spül-Unterschränken von großem Vorteil ist. So bleibt genug Freiraum für die üblichen Mülltrennsysteme. Der Durchlauferhitzer wird über die außenliegenden 3/8" Wasseranschlüsse direkt an die Küchenarmatur angeschlossen. Planer und Architekten müssen lediglich einen Kaltwasseranschluss und eine 3-Phasen-Elektroversorgung einplanen. Da das Gerät mit Netzleitung geliefert wird, ist ein Öffnen des Gehäuses für die Installation nicht nötig. Aufhängen, anschließen, fertig!Der Untertisch-Durchlauferhitzer sorgt nicht nur jederzeit schnell für warmes Wasser, sondern er verbessert auch die Energieeffizienz deutlich. Wärmeverluste werden konsequent vermieden. Mit dem Schließen der Armatur schaltet sich der Durchlauferhitzer automatisch wieder aus. So wird das Wasser nur dann erhitzt, wenn es tatsächlich benötigt wird. Das spart Energie!