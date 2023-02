Die FAZ spricht mit City Immobilienmakler über die neue Bedeutung von Maklern beim Verkauf einer Immobilie

Der Immobilienmakler spielt am sich beständig verändernden Immobilienmarkt eine wichtige Rolle sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Vor allem beim Verkauf einer Immobilie sind zu viele Punkte zu beachten, als dass man als Laie am Markt erfolgreich sein könne. Die Gefahren die eigene Immobilie unter Wert oder nur schwer zu verkaufen, sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Im Artikel wurde der Immobilienmakler Winfried Wengenroth von City Immobilienmakler zu seinen Erfahrungen befragt.Beim Verkauf einer Immobilie müssen viele unterschiedliche Faktoren miteinander in Verbindung gebracht werden. Als Immobilienmakler muss beispielsweise der Wert der Immobilie nach Möglichkeit optimal berechnet werden, um für die Kunden den höchstmöglichen Verkaufspreis zu erzielen. City Immobilienmakler arbeitet dabei nicht nur mit moderner Technologie für automatisierte Berechnungen, sondern setzt auch spezialisierte Immobilienmakler ein, um die Immobilie in Augenschein zu nehmen und zu prüfen.Als Immobilienmakler mit viel Erfahrung wissen die Profis von City Immobilienmakler, wie man eine Immobilie möglichst erfolgreich verkauft. Dreh- und Angelpunkt sind dabei die Exposees, welche von den Kunden und Interessenten angesehen werden. Diese müssen zum einen alle relevanten Fakten zur Immobilie beinhalten, müssen zum anderen aber auch das Interesse der Menschen wecken. Und das gelingt bei einer Immobilie nur über Bilder. Hochwertige Fotos, Drohnenfotos oder auch virtuelle Rundgänge laden die Menschen zum Träumen ein. Durch professionelles Home-Staging, also eine Inneneinrichtung, können Wohnträume geweckt werden. Die Kunst als Immobilienmakler ist es, die Balance zwischen Bildern und harten Fakten zu finden, um eine Immobilie gewinnbringend zu verkaufen.City Immobilienmakler HannoverKurt-Schumacher-Straße 2530159 HannoverNiedersachsenTel.: 0511 13221100Mail.: info@city-immobilienmakler.de

Web.: https://www.faz.net/firmen/bester-makler-hannover.html