Greta & Starks launcht neue Schnittstelle – Cineamo als erster Partner mit vollständiger Integration
Neue digitale Schnittstelle ermöglicht barrierefreie Filmangebote auf Cineamo-Kinowebsites
Die Greta App: Kino ohne Barrieren
Die App Greta macht Audiodeskriptionen, Untertitel und Hörverstärkung zugänglich – in jedem Kino, in jedem Saal, zu jeder Vorstellung, einfach über das eigene Smartphone. Sie richtet sich an blinde und sehbeeinträchtigte Kinobesucher ebenso wie an gehörlose und hörgeschädigte Menschen. Die App erkennt den Film im Kino automatisch und spielt Audiodeskription, Untertitel oder Hörverstärkung synchron zum Film ab – ohne zusätzliche Kinotechnik, direkt über das eigene Smartphone. Die Nutzung ist für Kinobesucher kostenlos.
Die neue Schnittstelle: vom Angebot zur sichtbaren Information
Viele Filme sind bereits in der Greta App verfügbar – doch bisher fehlte der einfache Weg, das im Kinoprogramm zu kommunizieren. Die neue Schnittstelle von Greta & Starks schließt diese Lücke: Sie liefert Kinowebsites automatisch und aktuell die Information, welche Filme mit der Greta App zugänglich sind. Cineamo bindet diese Daten in das Kinoprogramm aller seiner Websites ein – das Greta-Icon erscheint dort ohne jeden manuellen Aufwand des Kinobetreibers direkt unter dem jeweiligen Filmtitel.
Cineamo ist damit nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das diese Schnittstelle vollständig implementiert hat. Die Lösung geht über die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) hinaus: Barrierefreiheit wird nicht nur formal erfüllt, sondern aktiv sichtbar gemacht – genau dort, wo Kinobesucher ihre Entscheidung treffen.
„Mit unserer neuen Schnittstelle wollen wir sicherstellen, dass barrierefreie Filmangebote in Zukunft noch besser gefunden werden können – und genau dort sichtbar sind, wo Besucher ihre Entscheidung treffen: beim Blick ins Kinoprogramm. Wir freuen uns sehr, mit Cineamo einen Partner gefunden zu haben, der diese Vision von Anfang an geteilt und die Integration als erstes so schnell und professionell umgesetzt hat. — Andres Schüpbach, Geschäftsführer Greta & Starks Apps GmbH
„Die offene Schnittstelle von Greta macht es uns denkbar einfach: Kinos, deren Website wir betreiben, zeigen die Greta-Verfügbarkeit ab sofort automatisch – ohne dass irgendjemand etwas tun muss. Barrierefreiheit ist uns bei Cineamo ein echtes Anliegen, und genau deshalb war diese Integration für uns ein logischer nächster Schritt." — Philip Käfer, Geschäftsführer, Cineamo GmbH
Bereits live zu erleben
Die Integration ist auf allen Cineamo-Kinowebsites aktiv, darunter dem UFA Palast Düsseldorf (www.ufa-duesseldorf.de/...). Das Greta-Icon erscheint dort direkt unter dem Filmtitel bei allen entsprechend verfügbaren Filmen.
Über GRETA & STARKS:
Die Berliner Greta & Starks Apps GmbH entwickelt seit 2013 Lösungen für barrierefreies Kino. Die App Greta ist kostenlos für iOS und Android erhältlich und bietet Audiodeskription, SDH-Untertitel, Hörverstärkung sowie mehrsprachige Filmfassungen. Mehr: www.gretaundstarks.de