Sommerurlaub am schönsten Strand Italiens

Bereits zum zweiten Mal erhielt die Cala Bianca-Bucht im Nationalpark Cilento die begehrte Auszeichnung

Der traumhafte Strand, der 2023 zum schönsten ganz Italiens gekürt wurde, heißt Cala Bianca und grenzt an die Kernzone des zweitgrößten Nationalparks Italiens, dem Cilento. Die Baia Cala Bianca ist eine von mehreren idyllischen und schwer zugänglichen Badebuchten im Meeresnaturpark Infreschi. Er fasziniert mit einer über 25 km langen Steilküste und ist der Besuchermagnet des kleinen Fischerdorfes Marina di Camerota im Süden des Cilentos.



Auf die Auszeichnung sind die Bewohner doppelt stolz. Vor genau 10 Jahren, im Jahr 2013, wurde die Cala Bianca-Bucht schon einmal als schönster Strand Italiens durch die Umweltorganisation Legambiente ausgezeichnet.



Ein einzigartiges Natur- und Badeerlebnis



Im Rennen um den Titel "Spiaggia più bella d'Italia" sticht der Cala Bianca-Strand in jedem Jahr hervor. Einer der Hauptgründe hierfür ist die ausgezeichnete Wasserqualität in der Bucht. Kristallklares und sauberes Wasser lädt zum Baden und Schnorcheln ein. Die Bucht wird aus weißen Kieselsteinen geformt, die zum Meer hin fast so fein werden wie Sand. Diesen Steinen verdankt sie ihren Namen: Weiße Bucht.



Wie erreichen Sie den Traumstrand?



Einen Reiz der Cala Bianca-Bucht stellt ihre besondere Lage dar, denn bequem mit dem Auto an den Strand fahren, ist in diesem Fall nicht möglich. So heißt es entweder Wandern oder Bootsicket kaufen.



Der Landweg: Über den Panoramawanderweg Sentiero degli Infreschi können Sie ab Marina di Camerota die Bucht gut erreichen. Startpunkt ist der Strand Lentiscelle. Der Weg führt anfangs über den Monte di Luna, auf dem Sie auch ein Ferienhaus über uns buchen können. Der Panoramawanderweg führt Sie schließlich an der Steilküste entlang bis zur ersten Weggabelung. Entscheiden Sie sich für rechts erreichen Sie den Pozzallo-Strand. Bleiben Sie auf dem Weg gelangen Sie an der kommenden Gabelung zur Cala Bianca-Bucht.



Der Panoramawanderweg an sich ist nicht besonders anspruchsvoll und belohnt mit wundervollen Aussichten. Die Auf- und Abstiege zu den Buchten sind etwas schwieriger und erfordern Trittsicherheit. Für kleinere Kinder ist dies nicht unbedingt zu empfehlen.



Der Seeweg: Sie können die Bucht auch schnell und bequem per Boot erreichen. Am Hafen von Marina di Camerota werden Sie schnell fündig. Die Kooperativen Cilento Blu und Cilento Mare bringen Gäste auf bunten Fischerbooten mehrmals täglich zu den Buchten und wieder zurück.



Auf der Fahrt gibt es nicht nur die schroffen Feldwände der Steilküste und verborgene Meeresgrotten zu bestaunen. Besonders spannend und unterhaltsam sind auch die Geschichten der Fischer zu den Höhlen, Buchten und der Vergangenheit des Porto degli Infeschi.



Rucksack packen und los geht’s!



Sowohl auf dem Landweg als auch auf dem Seeweg sollten Sie auf genügend Sonnencreme achten! Für den Aufenthalt in der Bucht empfehlen wir zudem einen Sonnenschirm, da schattige Plätze fast nicht vorhanden sind.



Am Strand von Pozzallo, der Nachbarbucht von Cala Bianca, gibt es einen „Ristoro“, in dem Sie einkehren und sich stärken können. In der Cala Bianca-Bucht gibt es hingegen keinerlei Verpflegungsmöglichkeiten! Nehmen Sie daher auf ihrem Ausfug ausreichend zu Essen und zu Trinken mit.



Taucherbrille, Schnorchel und Flossen sollten auch nicht fehlen, denn das Wasser ist absolut fantastisch und garantiert Badespaß für Groß und Klein.