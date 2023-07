Fahrradfahren in Sizilien

Ein Streifzug durch das Valle dell'Anapo mit Ella Albrecht

Fahrradfahren in Sizilien gehört nicht gerade zu einem weitverbreiteten Hobby. Der Sizilianer fährt entweder auf dem Rennrad auf der Landstraße oder die kleinen Sizilianer drehen ihre Runden im Stadtpark. Für eine entspannte Radtour fehlt es oftmals an natürlichen Ecken, die nicht dem Schwierigkeitsgrad des Giro d'Italia erinnern.



Das Valle dell'Anapo gehört meiner Meinung nach zu den schönsten und am einfachsten zugänglichen Outdoor-Abenteuern in Sizilien. Komischerweise ist es nicht sonderlich bekannt. Wenn ich davon erzähle, runzeln selbst einige Sizilianer die Stirn. Aus all diesen Gründen kann ich die Gegend zum Wandern und Fahrradfahren in Sizilien empfehlen!



Anfahrt Valle dell'Anapo



Für die Anreise benötigst du ein Auto. Am besten startest du die Tour am nordöstlichen Eingang bei Sortino. Der Eingang zum Park ist gut ausgeschildert und befindet sich entlang der SP54. Von der Hauptstraße kannst du das erste Stück bis zum Parkplatz noch mit dem Auto zurücklegen. In unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Valle dell'Anapo befindet sich der Agriturismo Sacre Pietre, wo du dir Fahrräder ausleihen und dein Auto parken kannst. Ruf auf jeden Fall einen Tag vorher an und kündige dich an!



Tourenverlauf Valle dell'Anapo



Vom Parkplatz aus startet die sehr deutlich erkennbare Schotterstraße, welche sich immer am Fluss Anapo entlang das Tal Richtung Westen schlängelt.



Theoretisch kannst du bis nach Palazzolo Acreide weiterfahren. Bis dahin sind allerdings 25 km und 700 Höhenmeter zu bezwingen. Definitiv empfehlenswert sind die ersten 10-15 km der Tour. Hierbei überwindest du nur ca. 200 Höhenmeter. Bereits nach 2 km kommst du zum ersten Bahnhofsgebäude und auch zum ersten Tunnel.



Die schönste Strecke beginnt nach diesem ersten Tunnel. Ab hier wird die Landschaft immer beeindruckender. Die Klippen werden höher. Falls du zu Fuß losziehen willst, halte hier und da Ausschau nach Wanderwegen auf der rechten Seite. Oberhalb des Flusses befindet sich z.B. die berühmte Nekropole von Pantalica.



Das Valle dell'Anapo



Das Valle Dell'Anapo ist wörtlich übersetzt das Tal des Anapo. Dieser Fluss entspringt im Südosten Siziliens in den Bergen und mündet weiter östlich bei Syrakus ins Meer. Das Gebiet, welches zum Fahrradfahren in Sizilien interessant ist, befindet sich in der "Riserva Naturale Orientata Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande". Autos haben zu dem Naturschutzgebiet keinen Zugang und die Schlucht ist vom Parkplatz nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen.



Das war nicht immer so, denn das Reservat gibt es erst seit 1997. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde hier eine Eisenbahnstrecke durch das Tal gebaut, um Syrakus an der Küste mit dem Inland zu verbinden. Kurz nach dem 2. Weltkrieg wurde die Strecke eingestellt und die Schienen wurden entfernt. Zurück bleibt ein feiner, gut zu befahrender Schotterweg, ohne sonderliche Steigung, inklusive Brücken, Tunnel und Bahnhöfen! Perfekt für alle, die einen Aktivurlaub mit Wandern oder Fahrradfahren in Sizilien planen und auch für Kinder geeignet.



Empfehlungen zum Fahrradfahren in Sizilien



Ich kann die Tour das ganze Jahr über empfehlen, mit der Ausnahme von Juli und August, da es in diesen Monaten erfahrungsgemäß zu heiß ist. Im Winter kann es jedoch sein, dass das Tal nach heftigen Regenfällen gesperrt ist. In solchen Fällen bringt ein kurzer Anruf im Tourismusbüro in Sortino Gewissheit! Unbedingt mitzubringen sind ausreichend Wasser und Snacks. In der Schlucht gibt es keine Einkehrmöglichkeit. Für ein eventuelles anschließendes Mittag- oder Abendessen, kannst du dich an einen der vielen Agriturismi wenden.