Ein privater Park mit Badebucht an der wild-romantischen Küste Marateas

Die Villa Fabia ist auch 2024 unser Tipp für die Suche nach einem idyllischen Rückzugsort

Die von Bougainville umrankte Villa Fabia liegt an einer der schönsten Küsten Süditaliens - Maratea. Gemeinsam mit der Villa Giuliana und dem Ferienhaus des in Potenza lebenden Eigentümers genießt man in der Villa Fabia die Vorzüge eines 3,5 Hektar großen Privatparks mit eigener Badebucht.



Die Felsbucht bzw. die Badestelle des privaten Geländes erreichen die Gäste über einen schmalen, teils stufigen Weg nach etwa 200 m. Dabei durchquerem sie den jahrhundertealten und herrlich duftenden Kiefernwald, der an warmen Tagen angenehmen Schatten Tagen spendet. Auf gemauerten Bänken entlang des Weges kann man jederzeit Rast machen und die üppige Natur der Basilikata auf sich wirken lassen.



Ein Ferienhaus zum Wohlfühlen



Im Inneren der Villa Fabia erwartet Sie eine geschmackvolle Einrichtung mit der für Maratea typischen Holzbalkendecke. Zum Wohlfühlen trägt im Wohn-/Esszimmer auch ein Kamin bei. In der Küche findet der Gast hingegen alles, was er für einen Urlaub benötigen.



Außenbereich mit Meerblick



Die großzügige, möblierte und teilweise überdachte Meerblickterrasse lädt zum Wohnen im Freien ein. In den Sommermonaten rundet der offene Pavillon neben der Villa Fabia das sommerliche Ambiente ab. Für ausgiebige Barbecue-Abende steht am Haus auch ein Grill zur Verfügung.



Zwei PKWs können unterhalb des Hauses auf dem Privatgelände parken.



Maratea entdecken und genießen



Die nächsten Strände befinden sich in ca. 1,5 km Entfernung und können mit dem Auto erreicht werden. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants findet man im Ortsteil Fiumicello (3 km) oder am Hafen von Maratea (4 km). Das Bergdorf Maratea mit seiner Christusstatue ist ca. 6 km entfernt und absolut sehenswert.