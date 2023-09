„Wir wollen Jugendliche für das Gesundheitswesen begeistern!“

Teilnahme des Klinikums Christophsbad und des Christophsheims Göppingen an der „Nacht der Ausbildung“ am 28. September 2023

Wie will man heutzutage die Jugend für Berufe im Gesundheitswesen begeistern? Genau dies wollen das Klinikum Christophsbad und das Christophsheim während der „7. Göppinger Nacht der Ausbildung“ erreichen: Mit Hilfe der engagierten Mitarbeitenden werden am 28. September von 15 bis 21 Uhr im Eingangsbereich des Klinikums pflegerische, therapeutische, kaufmännische sowie informationstechnische Berufe in spannender Art und Weise vorgestellt – Mitmachen dringend erwünscht!



Aktuelle Auszubildende stehen den Schülerinnen und Schülern bei allen Fragen Rede und Antwort und klären sie über ihre Aufgaben und ihren Arbeitsalltag auf. Zudem können die jungen Frauen und Männer gleich selbst überprüfen, ob ihnen ein pflegerischer Beruf liegt: An einer Puppe mit Atmungssimulation dürfen sie beispielsweise ihre Reanimationsfähigkeiten unter Beweis stellen – musikalische Untermalung für das passende Rhythmusgefühl inbegriffen! Einen Stand weiter werden sie über die Kunst der Vitalzeichenmessung informiert – inklusive daran anschließendem Selbstversuch, bei dem sie den eigenen Puls und Blutdruck messen können. Auch über die richtige Händedesinfektion kann man sich aufklären lassen: Boxen mit ultraviolettem Licht zeigen sogleich, ob man die Theorie korrekt in die Praxis umgesetzt hat. Und das richtige Aufziehen einer Spritze kann mit Cocktails geübt werden – selbstverständlich alkoholfrei. Das actionreiche Highlight stellt der Rollstuhl-Parcours (bei trockenem Wetter) im Außenbereich dar. Abgerundet wird das Angebot durch ein psychiatrisches Pflegequiz und die Aromatherapie „Pflege genießen“.



„Solche Events sind extrem wichtig. Wir wollen Jugendliche für das Gesundheitswesen begeistern!“, so Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe. Und Christian Graziosa, Geschäftsbereichsleiter Personal, erklärt: „Im Gegensatz zu einer Online-Suche, bei der man sich einfach das Profil eines Berufes durchliest, kann man hier die Tätigkeit – zumindest teilweise – hautnah erleben.“ Er führt weiter an: „Dies gibt den Menschen ein ganz anderes Gefühl und auch eine gewisse Sicherheit in der Berufswahl.“ Zwischen den Schülern und dem Krankenhauspersonal soll es im Laufe der Veranstaltung zu einem regen Austausch kommen. Für eine entspannte Atmosphäre sorgen Snacks und gekühlte Getränke, eine drei Meter breite Instagram-Selfie-Wand (mit einem Überraschungsmotiv der kreativen Kolleginnen und Kollegen aus dem Mitarbeitendenatelier) sowie ein Glücksrad mit attraktiven Preisen.



Hintergrund:



Um jungen Menschen nach dem Schulabschluss einen Orientierungspunkt zu bieten, laden die Wirtschaftsjunioren Göppingen e.V. zur „Nacht der Ausbildung“. Auch die Christophsbad Klinikgruppe beteiligt sich an der Veranstaltung als einer von zahlreichen Betrieben. An mehreren Informationsständen können sich die Jugendlichen ihr eigenes Bild von den Aufgaben einer Fachpflegekraft oder einer Kauffrau bzw. eines Kaufmanns im Gesundheitswesen machen. Zudem informiert unsere Personalabteilung über die Freiwilligendienste (BFD, FSJ) und die Möglichkeiten eines Praktikums. Wer sich eher für Technik interessiert, wird ebenfalls fündig: Die IT-Abteilung stellt den Ausbildungsberuf zum Fachinformatiker im Bereich Systemintegration vor. Darüber hinaus erfahren Interessierte alles Wichtige über Stipendien während der Ausbildung zum Physio- oder Ergotherapeuten.