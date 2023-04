Wegfall der Corona-Vorgaben für ambulante Patienten und Besucher

„Das Lebender Pandemie hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem Lebender Pandemie gewandelt. Soll heißen: Der Alltag läuft wieder weitgehend normal und frei von Einschränkungen. Der Wegfall der Maskenpflicht ist nun ein weiterer Schritt auf diesem Wege“, erklärt Oliver Stockinger, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe. Und Geschäftsführer Rudolf Schnauhuber ergänzt: „Es bleibt allerdings vorerst dabei, dass wir Patienten bei stationären und teilstationären Neuaufnahmen der Kliniken für Neurologie, Gerontopsychiatrie und Geriatrische Rehabilitation auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen – dies geschieht zum Schutz der vulnerablen Patientengruppen.“Die Maskenpflicht entfällt für Besucher, externe Personen und ambulante Patienten des Klinikums Christophsbad, der beiden Christophsheime, der Rehaklinik Bad Boll, des Zentrums für psychische Gesundheit MentaCare in Stuttgart, der Christophsbad-Akademie (C-AP) und der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Göppingen und Bad Boll. Die Besuchszeiten des Klinikums Christophsbad lauten weiterhin 13:00 bis 17:30 Uhr. Der Zugang erfolgt nur über die Haupteingänge in Haus 20 oder über Haus 23. Alle weiteren Besuchsbeschränkungen entfallen.Rudolf Schnauhuber erklärt abschließend: „Wir gehen davon aus, dass nach drei Jahren Pandemie die Selbstverantwortung aller Beteiligten nun entsprechend gegeben sein sollte. Selbstverständlich bleiben wir wachsam: Wir werden erkrankte Patienten umgehend isolieren, sobald eine Testung positiv ausfällt. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten und Mitarbeitenden haben für uns immer oberste Priorität. Aus diesem Grund arbeiten wir auch zukünftig eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten zu können.“ Sein Geschäftsführer-Kollege Oliver Stockinger betont: „Die Akutphase der Coronapandemie ist beendet – und für alles, was kommt, sind wir bestens gerüstet. Wir danken allen, die mit ihrem vorbildlichen Verhalten dazu beigetragen haben, dem Virus die Stirn zu bieten. Ein großes Lob gebührt unseren Mitarbeitenden: Ohne das große Engagement und die enorme Aufopferungsbereitschaft unseres Personals hätten wir die Klinikgruppe nicht derart souverän durch die Pandemie führen können.“Weitere Informationen finden Sie unter: