„Wandlungen“: Herbert Federsel stellt im Christophsbad aus

Am Donnerstag, den 16.02.2023, eröffnet der Künstler Herbert Federsel um 17:30 Uhr seine Ausstellung im Christophsbad Göppingen. Eine Live-Performance mit Dorit Paul an der Klarinette, Joachim Feldmann als Sprecher und Herbert Federsel an Schlagwerk und Gitarre umrahmt die Vernissage und sorgt für Überraschung und sicherlich auch für Lacher. Die Ausstellung ist bis 14.04. zu sehen.



Herbert Federsel ist kein Unbekannter. Zuerst war er in Ausstellungen in Dublin, in den letzten Jahren zwischen Baden-Baden und Ulm, darunter mehrfach im Kreis Göppingen zu sehen. Sein Werk zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Vielfalt aus. Er malt und zeichnet in Öl und Acryl, Tusche und Asche auf Leinwand, Papier, Holz und Pappe. Collagen, Druck und Kleininstallationen runden sein Werk ab. Diese Vielgestaltigkeit beweist er auch im Klinikum Christophsbad.



Federsel sieht in seiner neuen Ausstellung „Wandlungen“ die für ihn typische Wendung der gewohnten Blickrichtung. „Es ist nicht der Blick auf, sondern in ein Geschehen. Was ist, wird hinterfragt. Auch mit dem nötigen (schwarzen) Humor. Das Dahinter gesucht, das gar nicht so eindeutig ist.“ Federsel bezieht Stellung und erzeugt Reibung – inhaltlich wie mit Material, Farbe und Form. Der Stuttgarter Kunsttherapeut Andreas Bitterwolf, der in die Ausstellung einführen wird und ein guter Freund Federsels ist, erkennt die Tiefgründigkeit, mit der Federsel in seine häufig ernsthaften und bedrückenden Themen eintaucht. „Das Ganze ist anstrengend, oft erschöpfend – und dann bringt sein wundervoll assoziativer Humor erneut alles auf eine andere Ebene“, beschreibt Bitterwolf die Arbeit Federsels bei der Eröffnungsrede einer früheren Ausstellung im Wäscherschloss.



Am Donnerstag, den 13. April 2023, spielt zum Abschluss der Ausstellung um 18:30 Uhr der Schweizer Jazzgitarrist Christy Doran. Das Konzert findet im Herrensaal des Klinikums Christophsbad statt.



Das Christophsbad bittet, die für Kliniken verbindlichen Zugangsregeln zu beachten: Besucher müssen derzeit einen negativen Corona-Test nachweisen (Antigen-Test 24 h gültig, PCR-Test 48 h). In Innenräumen muss eine FFP2-Maske getragen werden. Das Test-Zentrum von HuberHealth Care vor dem Klinikum Christophsbad hat an diesem Tag bis 17:30 Uhr geöffnet.



Herbert Federsel – Wandlungen

Malerei – Zeichnungen – Drucke – Objekte

Vernissage Donnerstag, 16.02.2023, 17:30 Uhr mit Live-Performance

Galerie am Café, Klinikum Christophsbad