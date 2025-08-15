Kontakt
VorbeischwimmerIN: Ingrid Kappeler

Musikkabarett und Chansons am Donnerstag, den 04.09.2025, um 18:30 Uhr

Feinsinnige, urkomische, bissige und gefühlvolle Lieder, davon mehrere in schwäbischer Mundart – auf den Punkt gebracht und mitten aus dem Leben – präsentiert die Künstlerin Ingrid Kappeler am Donnerstag, den 04.09.2025, um 18:30 Uhr im Herrensaal (Haus 11) des Klinikums Christophsbad. Der Eintritt kostet 10,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro.

Musikkabarett und Chansons vom Feinsten erwartet das Publikum bei Ingrid Kappelers Programm „VorbeischwimmerIN“. Im Laufe des amüsanten Abends wirft das Multitalent essenzielle Fragen auf: Wohin mit dem Traummann? Weshalb verzweifeln am täglichen Scheitern, wenn doch nur die Liebe zählt? Warum tauchen die eingesparten Wörter der Schwaben alle wieder in Grönland auf? Sind Shampoos wirklich wahre Schätze? Vom Metzger im Dorf und der Sehnsucht nach der heilen Welt singt Ingrid Kappeler – dabei begleitet sich die Liedermacherin und Kabarettistin selbst an Klavier und Gitarre.

Alle Infos auf einen Blick:
Das Klinikum Christophsbad in Göppingen ist ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einer über 170-jährigen Tradition. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus 8 Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.
Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinik-gruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 1.700 Mitarbeiter.

