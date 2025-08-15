VorbeischwimmerIN: Ingrid Kappeler
Musikkabarett und Chansons vom Feinsten erwartet das Publikum bei Ingrid Kappelers Programm „VorbeischwimmerIN“. Im Laufe des amüsanten Abends wirft das Multitalent essenzielle Fragen auf: Wohin mit dem Traummann? Weshalb verzweifeln am täglichen Scheitern, wenn doch nur die Liebe zählt? Warum tauchen die eingesparten Wörter der Schwaben alle wieder in Grönland auf? Sind Shampoos wirklich wahre Schätze? Vom Metzger im Dorf und der Sehnsucht nach der heilen Welt singt Ingrid Kappeler – dabei begleitet sich die Liedermacherin und Kabarettistin selbst an Klavier und Gitarre.
Alle Infos auf einen Blick:
VorbeischwimmerIN: Ingrid Kappeler
Musikkabarett und Chansons am Donnerstag, den 04.09.2025, um 18:30 Uhr
Klinikum Christophsbad, Herrensaal, Haus 11
Eintritt: 10,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro