Verleihung des Landerer PrOFI-Awards im Juli 2023

Bereits zum vierten Mal wurden Anfang Juli die Landerer PrOFI-Awards im Herrensaal des Klinikums Christophsbad verliehen. Dieses Mal für die gelungenen Projekte aus dem Jahr 2022. Mit dem auf jeweils 3.000 Euro dotierten Preis sollen besondere Leistungen von Angestellten und ehrenamtlich Tätigen innerhalb der Christophsbad Klinikgruppe gewürdigt werden.



In der Kategorie Innovation nahmen die Sozialpädagoginnen Saskja Aminger und Vera Aubele die begehrte Trophäe entgegen. Die beiden wurden für ihr Projekt zur besseren Ausbildung von Sozialarbeitenden im Klinikum Christophsbad ausgezeichnet. "Statt qualifizierte Mitarbeitende mühsam über Stellenausschreibungen zu suchen, bilden wir diese nun gleich vor Ort im Klinikum Christophsbad aus", erklärte Frau Aubele die Zielsetzung. "Ein tolles Projekt: kosteneffizient, zukunftsorientiert und durchdacht. Sie können stolz auf sich sein!", lobte Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe.



Im Anschluss würdigte Prof. Dr. Nenad Vasić, stellvertretender Geschäftsführer des Klinikums Christophsbad sowie Ärztlicher Direktor, die herausragenden Leistungen von Dipl.-Psych. Rolf Brüggemann im Bereich Praktisch/Organisatorisch. Er erhielt die Auszeichnung vor allem für die Gründung und Führung des hauseigenen Psychiatriemuseums MuSeele. "Das MuSeele genießt einen hohen Stellenwert unter den Psychiatriemuseen und kann sich mit vielen anderen Museen in Baden-Württemberg sowie ganz Europa messen. Diese außergewöhnliche Leistung muss gewürdigt werden", lobte Prof. Vasić. In seiner Dankesrede erklärte Herr Brüggemann augenzwinkernd: "Sowohl die Patienten als auch die Mitarbeitenden sind sozusagen 'psychiatriebetroffen' – und interessanterweise nähern sie sich im Laufe der Jahre einander an."



Schließlich wurde Roland Reinhard, Mitarbeiter der Technik im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär, prämiert. Er gewann den Landerer PrOFI-Award in der Kategorie Forschung für seinen essenziellen Beitrag zur Kostensenkung der Wärmeheizung und die größtenteils autarke Stromversorgung innerhalb des Klinikbereichs. "Herr Reinhard hat nicht nur permanent gute Ideen parat, sondern er liefert gleich auch erste Ansätze für die Umsetzung mit – diese haben sich immer wieder als Goldwert herausgestellt", erklärte der Laudator Markus Stichler, Leitung Technik.



Klaus Riegert, Mitarbeiter der Personalentwicklung und einer der Organisatoren des Awards, zeigte sich hochzufrieden mit der Veranstaltung: „Die Jury hat abermals eine hervorragende Auswahl getroffen!“ Herr Schnauhuber ergänzte: "Die Auswahl ist uns allerdings nicht leichtgefallen, da hinter jedem Vorschlag eine Leistung mit einzigartigem Stellenwert steht. Das Engagement aller ist vorbildlich, um die Innovation und den praktischen Alltag im Klinikum zu bereichern."



Zusätzliche Informationen zum Landerer PrOFI-Award:



Im Jahr 2017 wurde Herrn Bernhard Wehde, dem damaligen Geschäftsführer des Christophsbads, die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen. Aus diesem Anlass spendeten die Gesellschafter des Christophsbads 50.000 Euro zugunsten der Christophsbad-Stiftung in Kooperation mit der Dr. Heinrich Landerer-Stiftung. Diese Spende wird fünf Jahre lang, von 2019 bis 2023, mit jährlich dreimal 3.000 Euro ausgezahlt. Es gibt drei Anerkennungspreise für besondere Leistungen und neue Ideen von Mitarbeitenden aus allen Bereichen, Abteilungen und Berufsgruppen der Christophsbad Klinikgruppe. Auch ehrenamtlich Tätige können nominiert werden.