Veränderung in der Leitung der Christophsbad Klinikgruppe

Rudolf Schnauhuber wird als neuer Geschäftsführer ab 1. Februar 2023 zusammen mit Oliver Stockinger die Geschäftsführung der Christophsbad Klinikgruppe bilden – Stockinger wird ab 1. Juli 2023 in die Geschäftsleitung der Holding wechseln.



Ab dem 1. Februar 2023 wird es Veränderungen in der Geschäftsleitung der Christophsbad Klinikgruppe geben: Rudolf Schnauhuber wird zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer Oliver Stockinger die Geschäftsführung bilden. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Bernhard Wehde sowie seines Vorgängers Dr. Joachim Stumpp an. Stockinger hat über fast zwei Jahre die Geschäftsführung der Klinikgruppe sehr erfolgreich alleine wahrgenommen, wofür ihm der Verwaltungsrat und die Gesellschafter des Christophsbads sehr dankbar sind. Er wird Anfang Juli in die Geschäftsleitung der Holding, Christophsbad Dr. Landerer Söhne GmbH, wechseln, in welcher die strategischen Themen der Landerer-Unternehmen ausgerichtet werden. Er wird dort insbesondere seine hohe Expertise im Immobilienmanagement für die Konzeption und Betreuung bedeutender Bau- und Immobilienprojekte der Unternehmensgruppe einbringen. Darüber hinaus steht er der Klinikgruppe mit seiner langjährigen Klinikerfahrung beratend zur Verfügung.



„Ich bin froh, dass unser Verwaltungsrat mit seinem Vorsitzenden Fritz-Jürgen Heckmann die Stelle des weiteren Geschäftsführers mit einem so erfahrenen und sympathischen Kollegen besetzen konnte und freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser für Krankenhäuser doch sehr schwierigen Zeit,“ sagt Stockinger über den neuen Kollegen Rudolf Schnauhuber. Dieser könne auf eine langjährige Laufbahn als Klinikmanager und Geschäftsführer in verschiedenen Kliniken zurückblicken. Nun übernehme er Verantwortung für eine große Fachklinik-Gruppe in Göppingen.



Schnauhuber ist 57 Jahre alt, Vater von drei erwachsenen Kindern und stammt aus Niederbayern. Ab 2011 war er Geschäftsführer der AMEOS-Klinikgruppe für Bayern und Österreich. Seit 2013 ist er als Regionalgeschäftsführer der Region AMEOS-Süd für die Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und in der Schweiz zuständig und in dieser Funktion Mitglied der Geschäftsleitung der AMEOS-Gruppe. Er verfügt über eine breite Erfahrung in den Bereichen Psychiatrie, Geriatrie, Rehabilitation, Radiologie und in komplementären Einrichtungen.



Ab Juli 2023, wenn Stockinger in die Holding wechselt, wird Professor Dr. Nenad Vasić mit seinen Aufgaben als Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Mitglied der Geschäftsführung des Klinikums Christophsbad. Er wird in Zusammenarbeit mit Schnauhuber und unter Fortführung seiner beiden Leitungsfunktionen an der Weiterentwicklung der medizinischen Aufgabenbereiche als stellvertretender Geschäftsführer mitwirken.



