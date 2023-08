Umzug des MVZ Christophsbad Göppingen in die Jahnstraße 30

Ende Juli 2023 hat der Umzug des MVZ Christophsbad Göppingen stattgefunden. Das medizinische Versorgungszentrum, das zur Christophsbad Klinikgruppe gehört, befindet sich fortan in der Jahnstraße 30 im ersten Obergeschoss. Auf rund 500 qm werden Patienten mit Beschwerden in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Suchtmedizin behandelt. In acht Untersuchungszimmern und vier Diagnostikbereichen stehen Ihnen unsere Fachärzte und Medizinischen Fachangestellten mit umfassender Expertise bei der Diagnostik und Behandlung zur Seite. Unter anderem gibt es die Möglichkeit zur Elektromyografie (EMG), zur Duplex- bzw. Dopplersonografie und zur Elektroenzephalografie (EEG). Im selben Gebäude ist bereits seit Anfang des Jahres die Christophsbad-Akademie für Psychotherapie (C-AP) ansässig.



Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe, ist hochzufrieden mit den neuen Räumlichkeiten: „Alle Behandlungs- und Warteräume sind neu eingerichtet sowie freundlich und hell gestaltet. Wir sind medizinisch breit aufgestellt und bieten allen psychisch und neurologisch Erkrankten eine optimale Versorgung im ambulanten Bereich.“ Dipl. Ing. Nancy Werkmann zeichnet für den Umzug in leitender Funktion verantwortlich. Die Architektin ist ebenfalls begeistert vom Ergebnis. „Wir haben die neuen Flächen selbst ausgebaut. Dies bietet sowohl unseren Mitarbeitenden als auch den Patienten etliche Vorteile: Beispielsweise verfügen wir nun über einen großen Raum für Gruppentherapie. Gut ausgestattete Sozialräume mit Küche machen das MVZ am neuen Standort auch für unsere Mitarbeitenden sehr attraktiv. Zudem kann unser Team direkt hinter dem Empfangsbereich in einem Back Office viel konzentrierter und fokussierter der Arbeit am Telefon und Computer nachgehen.“



Ein weiterer Vorteil hat sich bereits durch die Nutzung des Gebäudes als Standort der C-AP seit Anfang 2023 herauskristallisiert: Die Infrastruktur in der Jahnstraße ist hervorragend. So befindet sich zum Beispiel eine Bushaltestelle direkt vor Ort, die Innenstadt ist fußläufig gut erreichbar und vom Parkhaus profitieren sowohl die Mitarbeitenden als auch die Patienten. Im Juli wurde zudem die neurologische Praxis von Dr. Winfried Rehm ins MVZ aufgenommen, sodass die Patienten von Dr. Rehm nun im MVZ weiterbehandelt werden. Die Patienten der Psychiaterin Dr. Kerstin Kellermann werden bereits seit April 2022 im MVZ Christophsbad Göppingen behandelt. Da zum 1. Juli 2023 nun auch keine Substitutionspraxis eröffnet worden ist, wird sich Dr. Kellermann weiterhin im MVZ um ihre Patienten kümmern. Die Telefon- und Faxnummern des MVZ Christophsbad Göppingen haben sich aufgrund des Umzugs geändert. Diese lauten fortan wie folgt: Telefon 07161- 601 7009 & Fax 07161- 601 7010.



Hintergrundinfos:



Die MVZ Christophsbad GmbH verfügt über zwei Standorte: Dem MVZ Göppingen stehen 5,5 Arztsitze und dem MVZ für Hals-, Nasen-, Ohrenkunde in Bad Boll 1 Arztsitz zur Verfügung.