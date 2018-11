Top-Kliniken 2019: Klinikum Christophsbad und Rehaklinik Bad Boll gehören erneut zu den besten Deutschlands

10.11.18

Im bundesweit größten Krankenhausvergleich ermittelte das Nachrichtenmagazin Focus die Top-Kliniken, deren medizinisch-pflegerische Leistung und Reputation hervorragend sind. Das Klinikum Christophsbad wurde in Baden-Württemberg auf Platz 56 gewählt und erhielt wieder eine Ur­kunde mit dem goldenen Focus-Siegel als „Top Regionales Krankenhaus 2019“. Neben der guten Gesamtbewertung des Klinikums honorierte das Magazin besonders den gerontopsychiatrischen Schwerpunkt „Alzheimer“. Hierfür gab es das goldene Siegel als „Top Nationales Krankenhaus“. Auch die Rehaklinik Bad Boll gehört im Bereich Orthopädie zu den Top-Rehakliniken Deutschlands.



„Die Auszeichnungen spiegeln den Einsatz der Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte sowie die Qualität ihrer Arbeit wieder“, so Bernhard Wehde, Geschäftsführer und Sprecher des Klinikums Christophsbad. Die Focus-Siegel gelten für das Klinikum Christophsbad sowie die Rehaklinik Bad Boll bis einschließlich Dezember 2020. Die große Focus-Klinikliste nennt die 700 Top-Fachkliniken Deutschlands für Geburten, Krebs, Rücken & Gelenke, Nerven & Psyche sowie für das Herz. Alleinige Auswahlkriterien für eine Platzierung sind die Empfehlungen durch die zuweisenden Ärzte, von Focus ermittelte Qualitätsdaten und ein Vergleich entscheidender Kennzahlen aus den medizinischen Qualitätsberichten der Kliniken.



„Das gute Ergebnis unterstreicht unsere besondere Reputation in Fachkreisen sowie das vielfältige Angebot. Medizinische Kompetenz und moderne Therapiekonzepte, ergänzt durch die örtlichen Naturheilmittel wie MineralTherme und Naturfango, haben zu einer hohen Patientenzufriedenheit und guten Behandlungsergebnissen in unserer traditionsreichen Fachklinik für Orthopädie, Schmerztherapie und Naturheilverfahren geführt“, erklärte Dr. Helmut Tüchert, Chefarzt der Rehaklinik Bad Boll.

(lifePR) (